В Баку из незаконного оборота изъята крупная партия наркотиков
В Баку из незаконного оборота изъято более 27 кг наркотических средств.
Об этом сообщает МВД.
Отмечается, что сотрудники полиции продолжают оперативные мероприятия с целью предотвращения незаконного оборота наркотических средств.
В ходе очередных мероприятий, проведенных в Хатаинском, Гарадагском и Низаминском районах столицы, задержаны 27-летний Н. Шыхалиев, 39-летний Н. Насибов и 26-летний М. Мустафа.
У них обнаружено около 27,7 килограмма марихуаны с добавлением вредных веществ, а также 100 таблеток метадона.
По данным фактам возбуждены уголовные дела, расследование продолжается.
