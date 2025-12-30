В Баку из незаконного оборота изъята крупная партия наркотиков

В Баку из незаконного оборота изъято более 27 кг наркотических средств.

Об этом сообщает МВД.

Отмечается, что сотрудники полиции продолжают оперативные мероприятия с целью предотвращения незаконного оборота наркотических средств.

В ходе очередных мероприятий, проведенных в Хатаинском, Гарадагском и Низаминском районах столицы, задержаны 27-летний Н. Шыхалиев, 39-летний Н. Насибов и 26-летний М. Мустафа.

У них обнаружено около 27,7 килограмма марихуаны с добавлением вредных веществ, а также 100 таблеток метадона.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, расследование продолжается.