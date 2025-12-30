 Euronews: Белый город в Баку - символ городской трансформации - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Euronews: Белый город в Баку - символ городской трансформации - ВИДЕО

First News Media12:25 - Сегодня
Euronews: Белый город в Баку - символ городской трансформации - ВИДЕО

Телеканал Euronews подготовил репортаж, посвященный Белому городу Баку (Baku White City).

В материале подчеркивается, что Белый город стал наглядным примером масштабной городской трансформации: территория, которая на протяжении многих лет считалась одной из самых загрязненных промышленных зон столицы, превратилась в современный, пешеходный и экологически устойчивый район, ориентированный на комфорт и высокое качество жизни горожан.

Отмечается, что Белый город был спроектирован с учетом концепции комфортной городской среды и объединяет жилые, коммерческие и культурные пространства в шаговой доступности, что позволяет снизить зависимость жителей от автомобилей. Чтобы продемонстрировать, как эта идея реализуется на практике, Euronews пообщался как с жителями района, так и с предпринимателями, открывшими здесь свой бизнес.

Жители Белого города рассказали, что при выборе места проживания особое внимание уделяли доступности необходимых объектов и удобству повседневной жизни.

Предприниматель Хаджар Алиева в комментарии Euronews отметила, что Белый город привлекает людей своей молодой и динамичной энергетикой: "Раньше Белый город был промышленным районом, но сегодня он словно птица Феникс, восставшая из пепла, - полностью преобразился. Этот район стал удобным и приятным местом для прогулок. Люди хотят здесь встречаться, проводить время. У него очень уникальный облик, и именно это, на мой взгляд, привлекает людей как для работы, так и для жизни".

Руководитель специального проекта Baku White City Елена Чернова, в свою очередь, подчеркнула, что успех проекта был гарантирован еще на этапе концепции.

"Белый город должен быть зеленым, экологичным и удобным для проживания. Здесь гармонично сочетаются жилые и коммерческие зоны, что формирует городскую среду, доступную для прогулок, в соответствии с концепцией 500-метрового или пятиминутного города. Это означает, что за пять минут пешком можно добраться до всего необходимого - магазинов, кафе, школ, детских садов, аптек или ветеринарных клиник. Такой подход снижает использование общественного и личного транспорта, уменьшает выбросы углекислого газа, а доля зеленых зон здесь превышает средние показатели", - отметила Чернова.

