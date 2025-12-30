 Проходит последнее пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса | 1news.az | Новости
Проходит последнее пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса

First News Media11:40 - Сегодня


Проходит последнее пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса 2025 года.

Как сообщает Trend, на заседании будут обсуждаться следующие вопросы:

1. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении «Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Федеративной Республики Сомали о взаимном освобождении от визовых требований владельцев дипломатических паспортов».

2. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении «Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Уганда о взаимном освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных паспортов».

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с исполнением Закона Азербайджанской Республики от 13 декабря 2024 года номер 90-VIIQ «О деятельности по разминированию».

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «Об утверждении Положения о порядке прохождения военной службы» и «О воинской обязанности и военной службе» (третье чтение).

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О государственной пошлине» и «О государственном реестре недвижимого имущества» (третье чтение).

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый Кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый Кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О социальном страховании» и «О государственной службе» (третье чтение).

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой Кодекс Азербайджанской Республики, Уголовный Кодекс Азербайджанской Республики, Налоговый Кодекс Азербайджанской Республики, Исполнительный Кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О профессиональных союзах», «О социальном страховании», «О статусе муниципалитетов», «О социальной защите детей, лишенных родительской опеки», «О борьбе с туберкулезом в Азербайджанской Республике», «О наркологической службе и контроле», «О молодежной политике», «О прожиточном минимуме», «Об адресной государственной социальной помощи», «О гарантиях гендерного (равенства мужчин и женщин) равенства», «О страховании от безработицы», «О правах лиц с инвалидностью», «О занятости» и «О Счетной палате» (третье чтение).

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об информации, информатизации и защите информации» (третье чтение).

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных правонарушениях (третье чтение).

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный Кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс Азербайджанской Республики об административных правонарушениях, законы Азербайджанской Республики «Об охране исторических и культурных памятников» и «О культуре» (третье чтение).

12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О нотариате» и «О государственной регистрации юридических лиц и государственном реестре» (третье чтение).

13. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О государственной пошлине» (третье чтение).

14. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый Кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О табаке и табачных изделиях», «О рекламе» и «Об ограничении использования табачных изделий» (третье чтение).

15. Обращение Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира.

