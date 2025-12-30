 Фархад Мамедов: Как Трамп Азербайджан и Армению мирил… | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Политика

Фархад Мамедов: Как Трамп Азербайджан и Армению мирил…

First News Media11:25 - Сегодня
Фархад Мамедов: Как Трамп Азербайджан и Армению мирил…

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля в очередной раз напомнил о своей роли в формировании мирной повестки Азербайджана и Армении.

Однако в этот раз президент Трамп перепутал не названия стран, а форму общения с лидерами Азербайджана и Армении. В частности, президент Трамп отметил, что будто угрожал повышением тарифов (другая любая тема Трампа после умиротворения стран)…

Напомним, что мирная повестка между Азербайджаном и Арменией, предложенная официальным Баку, формировалась в течение нескольких лет и окончательно была утверждена на двусторонней встрече Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна в Абу-Даби. До этой встречи и после неё есть роль США, однако сама повестка и очередность шагов были согласованы в двустороннем формате в Абу-Даби.

Лидеры Азербайджана и Армении согласовали и форму участия США в качестве места проведения мероприятия, свидетеля Совместной Декларации и парафирования текста мирного договора, а также непосредственное участие в проекте TRIPP. Как Президент Ильхам Алиев, так и премьер-министр Никол Пашинян 8 августа на мероприятии и после отмечали роль президента Трампа и прагматичный подход США.

Ничего более не происходило!

Да и оснований для такого заявления нет! «Благодаря» администрации Байдена-Блинкена политические и экономические взаимоотношения США с Азербайджаном были на самом низком уровне. Из-за предвзятого и ангажированного подхода Байдена-Блинкена не на что было вводить тарифы…

Так что, если бы мирная повестка была не в интересах Азербайджана, то тарифы и в 300, и в 400 процентов не стали бы фактором, стимулирующим Баку к её принятию…

Лидер Азербайджана последовательно проводил мирную повестку в регионе, преодолевая препятствия и шантаж, чинимые в том числе и предыдущей администрацией Белого Дома.

Да и откровения спецпосланника Уиткоффа в разные периоды свидетельствуют, что жесткости в переговорах не было, наоборот, было уважение к позиции Президента Ильхама Алиева.

К примеру, на начальном этапе Уиткофф заявлял, что если Азербайджан и Армения не придут к общим знаменателям, то США не будут прилагать усилия в своем участии.

Потом тот же Уиткофф заявил, что «в августе Дональд Трамп напрямую спросил Ильхама Алиева в Овальном кабинете, почему тот не продолжил наступление, имея превосходящую армию. Президент Азербайджана ответил, что его цель заключалась лишь в возврате оккупированных территорий и "большего ему не нужно".

Это стало "потрясающим решением", демонстрирующим настоящую государственную мудрость и лидерство».

Да и сам Трамп на Саммите мира в Египте во время приветствия Президента Ильхама Алиева красноречиво высказался: «Он очень миролюбивый. Но лучше не иметь его в качестве врага».

Таким образом, нынешнее заявление президента Трампа нужно расценивать как неточность… Все-таки президент Трамп принял участие в установлении мира в восьми конфликтах… За что ему все благодарны…

Источник: телеграм-канал Ф.Мамедова - @mneniyefm

Поделиться:
274

Актуально

Политика

Милли Меджлис поздравил Ильхама Алиева с Днем солидарности азербайджанцев мира

Общество

Обнародован прогноз космической погоды на праздники

Политика

Милли Меджлис принял в окончательном чтении запрет на электронные сигареты

Политика

Официальный Баку выразил отношение к ситуации вокруг Тайваня

Политика

Милли Меджлис принял в окончательном чтении запрет на электронные сигареты

Милли Меджлис поздравил Ильхама Алиева с Днем солидарности азербайджанцев мира

В Азербайджане пострадавшим от разминирования будет оказываться медицинская помощь за счет государства

В Азербайджане создается правовая основа для использования животных при разминировании

Выбор редактора

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

Новости для вас

Глава МИД Армении: За азербайджанским бензином выстраиваются очереди

Азербайджан работает над отменой виз с пятью странами

В Азербайджане предложено сделать воскресенье рабочим днём для ряда учреждений

Джейхун Байрамов: Ликвидация «Русского дома» в Баку полностью завершена

Последние новости

Какой будет погода в Баку в последний день 2025 года?

Сегодня, 13:30

Обнародован прогноз космической погоды на праздники

Сегодня, 13:18

Что смотреть в новогоднюю ночь: фильмы, которые дарят ощущение чуда - ФОТО

Сегодня, 13:10

Милли Меджлис принял в окончательном чтении запрет на электронные сигареты

Сегодня, 13:05

Милли Меджлис поздравил Ильхама Алиева с Днем солидарности азербайджанцев мира

Сегодня, 13:00

В Азербайджане пострадавшим от разминирования будет оказываться медицинская помощь за счет государства

Сегодня, 12:55

О положительном сальдо внешнеторгового баланса за 11 месяцев 2025 года

Сегодня, 12:48

В Баку частично ограничат движение на участке проспекта Хатаи

Сегодня, 12:45

Искусственный интеллект ненейтрален. Почему технологии усиливают неравенство и чем это обернётся для женщин

Сегодня, 12:42

Антитеррористические меры в Стамбуле: ограничения движения и усиленный контроль

Сегодня, 12:35

В Азербайджане создается правовая основа для использования животных при разминировании

Сегодня, 12:32

Euronews: Белый город в Баку - символ городской трансформации - ВИДЕО

Сегодня, 12:25

Официальный Баку выразил отношение к ситуации вокруг Тайваня

Сегодня, 12:22

Азербайджан и Сомали взаимно освободят владельцев дипломатических паспортов от виз

Сегодня, 12:17

В Кяльбаджаре впервые за 32 года отпраздновали Новый год - ФОТО

Сегодня, 12:15

В Баку из незаконного оборота изъята крупная партия наркотиков

Сегодня, 12:10

Пропаганда наркотиков в интернете закончилось арестом

Сегодня, 12:00

На территории Бинагадинского района обнаружены боеприпасы - ВИДЕО

Сегодня, 11:48

В Баку из отеля украли 23 тыс. манатов - ВИДЕО

Сегодня, 11:45

Проходит последнее пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса

Сегодня, 11:40
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43