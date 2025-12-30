Фархад Мамедов: Как Трамп Азербайджан и Армению мирил…

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля в очередной раз напомнил о своей роли в формировании мирной повестки Азербайджана и Армении.

Однако в этот раз президент Трамп перепутал не названия стран, а форму общения с лидерами Азербайджана и Армении. В частности, президент Трамп отметил, что будто угрожал повышением тарифов (другая любая тема Трампа после умиротворения стран)…

Напомним, что мирная повестка между Азербайджаном и Арменией, предложенная официальным Баку, формировалась в течение нескольких лет и окончательно была утверждена на двусторонней встрече Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна в Абу-Даби. До этой встречи и после неё есть роль США, однако сама повестка и очередность шагов были согласованы в двустороннем формате в Абу-Даби.

Лидеры Азербайджана и Армении согласовали и форму участия США в качестве места проведения мероприятия, свидетеля Совместной Декларации и парафирования текста мирного договора, а также непосредственное участие в проекте TRIPP. Как Президент Ильхам Алиев, так и премьер-министр Никол Пашинян 8 августа на мероприятии и после отмечали роль президента Трампа и прагматичный подход США.

Ничего более не происходило!

Да и оснований для такого заявления нет! «Благодаря» администрации Байдена-Блинкена политические и экономические взаимоотношения США с Азербайджаном были на самом низком уровне. Из-за предвзятого и ангажированного подхода Байдена-Блинкена не на что было вводить тарифы…

Так что, если бы мирная повестка была не в интересах Азербайджана, то тарифы и в 300, и в 400 процентов не стали бы фактором, стимулирующим Баку к её принятию…

Лидер Азербайджана последовательно проводил мирную повестку в регионе, преодолевая препятствия и шантаж, чинимые в том числе и предыдущей администрацией Белого Дома.

Да и откровения спецпосланника Уиткоффа в разные периоды свидетельствуют, что жесткости в переговорах не было, наоборот, было уважение к позиции Президента Ильхама Алиева.

К примеру, на начальном этапе Уиткофф заявлял, что если Азербайджан и Армения не придут к общим знаменателям, то США не будут прилагать усилия в своем участии.

Потом тот же Уиткофф заявил, что «в августе Дональд Трамп напрямую спросил Ильхама Алиева в Овальном кабинете, почему тот не продолжил наступление, имея превосходящую армию. Президент Азербайджана ответил, что его цель заключалась лишь в возврате оккупированных территорий и "большего ему не нужно".

Это стало "потрясающим решением", демонстрирующим настоящую государственную мудрость и лидерство».

Да и сам Трамп на Саммите мира в Египте во время приветствия Президента Ильхама Алиева красноречиво высказался: «Он очень миролюбивый. Но лучше не иметь его в качестве врага».

Таким образом, нынешнее заявление президента Трампа нужно расценивать как неточность… Все-таки президент Трамп принял участие в установлении мира в восьми конфликтах… За что ему все благодарны…

Источник: телеграм-канал Ф.Мамедова - @mneniyefm