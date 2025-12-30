Антитеррористические меры в Стамбуле: ограничения движения и усиленный контроль

Власти Стамбула на фоне угрозы терактов на Новый год заявили, что запретили въезд грузовикам в восемь районов города, в том числе центральные, будут усилены проверки в торговых центрах, аэропортах и других местах общественного скопления.

Генпрокуратура Стамбула во вторник сообщила о задержании в рамках антитеррористической операции 110 подозреваемых, среди них есть готовившие теракты на Новый год.

"Несколько тысяч сотрудников будут проводить проверки по всему городу, в первую очередь в ТЦ, аэропортах, автовокзалах, на остановках общественного транспорта и там, где будут проводиться новогодние празднования", - говорится в сообщении руководства провинции Стамбул.

Власти Стамбула отметили, что все больницы города будут работать круглосуточно, а спасателей и пожарных перевели в режим готовности к возможным ЧП. Кроме того, руководство уточнило, что предприняты меры во избежание перебоев телефонной связи, подачи газа, электричества и воды.

Полицейские ликвидировали в понедельник шесть боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в турецкой провинции Ялова. В результате столкновений погибли трое стражей порядка, еще восемь ранены. Антитеррористическая операция длилась почти восемь часов, задержаны пять подозреваемых.