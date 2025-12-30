В Азербайджане пострадавшим от разминирования будет оказываться медицинская помощь за счет государства

В Азербайджане расширяются права пострадавших во время разминирования.

Как сообщает Trend, данный вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Закон «Об охране здоровья населения», который обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, в соответствии с Законом «О разминировании» пострадавшим будет оказываться специализированная медицинская помощь в государственных медицинских учреждениях за счет государственного бюджета (или за счет фондов обязательного медицинского страхования, если это предусмотрено в пакете услуг в соответствии с Законом «О медицинском страховании»).

Законопроект поставлен на голосование и принят в одном чтении.