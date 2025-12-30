Азербайджан и Сомали взаимно освободят владельцев дипломатических паспортов от виз

Азербайджан и Сомали освободят владельцев дипломатических паспортов от визовых требований.

Как сообщает Trend, данный вопрос обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Федеративной Республики Сомали о взаимном освобождении владельцев дипломатических паспортов от визовых требований, подписанное в Кампале 15 октября 2025 года, направлено на развитие дипломатических отношений между двумя государствами и упрощение официальных визитов.

Согласно документу, граждане сторон, имеющие действительные дипломатические паспорта, освобождаются от визовых требований для въезда, выезда и транзита через территорию другой стороны и могут находиться на этой территории не более 90 дней в течение каждых 180 дней. В случаях пребывания, превышающего 90 дней, требуется виза и разрешение в соответствии с национальным законодательством принимающего государства.

Соглашение регулирует правовой статус владельцев дипломатических паспортов и членов их семей, работающих в дипломатических представительствах, консульствах и международных организациях, а также устанавливает механизм взаимного информирования и выдачи новых проездных документов в случае утери или замены дипломатических паспортов.

Кроме того, Соглашение сохраняет за сторонами право принимать меры по контролю въезда, сроков пребывания и действий нежелательных лиц в целях национальной безопасности, общественного порядка и защиты здоровья населения, в соответствии с их законодательством.

Документ вступает в силу на 90-й день после получения сторонами письменного уведомления о завершении соответствующих внутренних процедур через дипломатические каналы, действует пять лет и автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды.

Законопроект об утверждении «Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Федеративной Республики Сомали о взаимном освобождении от виз для владельцев дипломатических паспортов» был вынесен на голосование и принят в одном чтении.