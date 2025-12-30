Официальный Баку выразил отношение к ситуации вокруг Тайваня

Сохранение мира и стабильности в регионе - важный фактор для международной безопасности.

Об этом заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя напряженность, сложившуюся вокруг Тайваня в последние несколько дней.

«Позиция Азербайджанской Республики в отношении политики одного Китая остается неизменной, четкой и последовательной. Наша страна не признает независимость Тайваня. Мы поддерживаем урегулирование спорных вопросов мирным путем, в рамках международного права, в частности, на основе принципов суверенитета и территориальной целостности», - подчеркнул Айхан Гаджизаде.