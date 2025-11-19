Летевший в Бангкок самолет совершил вынужденную посадку в Баку
Капитан воздушного судна Airbus A350, выполнявшего рейс Finnair по маршруту Бангкок–Хельсинки, направил запрос о вынужденной посадке в Международный аэропорт Гейдар Алиев.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы AZAL.
Причиной стало внезапное ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров на борту во время полета.
Экипаж оперативно принял решение перенаправить рейс в Баку, и самолет успешно приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 19:44 по местному времени.
Пассажиру была незамедлительно оказана первая медицинская помощь, его лечение продолжается.
Международный аэропорт Гейдар Алиев продолжает осуществлять оперативную координацию в соответствии с международными требованиями, обеспечивая безопасность полетов и благополучие пассажиров на всех рейсах.