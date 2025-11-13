Стратегическая «шестерка»: Азербайджан и Центральная Азия выстраивают новую интеграционную ось

Наблюдаемое в последнее время динамичное развитие взаимодействия между Азербайджаном и странами Центральной Азии, органично вписываясь в процесс укрепления тюркского мира, приобретает новые, более отчетливые очертания.

Азербайджан все активнее участвует в процессах, происходящих в Центральной Азии, что вновь подтверждает: неразрывные узы, связывающие наши народы, находят практическое выражение и последовательно усиливаются в общей геополитике и геоэкономике.

Приоритетность этого направления для Баку четко обозначил Президент Ильхам Алиев - провозглашенный главой государства принцип «Наша семья - это тюркский мир» сегодня возведен в один из краеугольных камней внешней политики Азербайджана. Именно сквозь призму этой стратегии укрепляются взаимные связи, формируется общее политическое и экономическое пространство тюркских государств. В очередной раз наглядно подтвердит это предстоящая 16 ноября в Ташкенте VII Консультативная встреча глав государств Центральной Азии и Азербайджана.

Благодаря представленности Баку эта консультативная площадка приобретает дополнительную стратегическую глубину - не только в политико-дипломатическом и экономическом измерениях, но и в плане формирования единого пространства устойчивого развития, соединяющего Центральную Азию с Кавказом, Каспийским регионом и широким евразийским пространством. Иными словами, присоединение Азербайджана к центральноазиатским процессам придает им новое измерение и усиливает их содержание - как общетюркское, так и трансконтинентальное.

Эта логика особенно четко отражена в позиции Президента Ильхама Алиева, высказанной на встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана 9 августа 2024 года в Астане: «Азербайджан и страны Центральной Азии являются единым историко-культурным и геополитическим пространством, имеющим возрастающее стратегическое значение. Наши народы объединяют многовековая история, культура, религия и общие ценности». Это мнение главы государства не только подчеркивает глубинную историко-цивилизационную основу взаимосвязей между регионами, но и задает концептуальный вектор для их дальнейшего развития. Оно отражает стратегическое видение Баку, согласно которому тюркский мир рассматривается как единое политическое и культурное пространство.

И, поскольку геополитика тесно связана с геоэкономикой, все большее значение в контексте укрепления межрегиональных связей приобретает проект Зангезурского коридора, который, с одной стороны, призван укрепить стратегическое сотрудничество тюркских стран, а с другой – стать важным фактором трансформации двух ключевых регионов – Южного Кавказа и Центральной Азии. Этот маршрут формирует новую логику пространственной взаимосвязанности, превращаясь в инструмент сопряжения интересов, инфраструктур и транспортных систем, обеспечивающих устойчивое развитие на всем евразийском пространстве.

Неслучайно в итоговом заявлении прошедшего 7 ноября в Вашингтоне саммита «С5+1» (формат стран: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и США) акцентируется важность полного раскрытия потенциала Среднего коридора и Маршрута Трампа (TRIPP, 42-километровый участок Зангезурского коридора, который пройдет по армянской территории). В частности, в принятом заявлении отмечается намерение сторон «укреплять взаимосвязанность и устойчивость цепочек поставок посредством полного раскрытия потенциала Транскаспийского торгового маршрута (также известный как Транскаспийский международный транспортный маршрут) и его соединения с «Маршрутом Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP) с целью обеспечения безопасного перемещения грузов, информации и энергии в интересах стран С5+1 и мирового сообщества».

Оба этих маршрута рассматриваются как стратегические элементы новой евразийской связности, в реализации которых Азербайджан играет ключевую, системообразующую роль.

Президент США Дональд Трамп в своей речи на саммите «С5+1» еще раз подчеркнул значение TRIPP как проекта, открывающего новые возможности, заложенные в Вашингтонских договоренностях: «Это историческое соглашение также предусматривает создание нового «Маршрута Трампа». Это замечательно. Они (Азербайджан и Армения – ред.) назвали его в мою честь, и я искренне это ценю. На самом деле это крупное достижение. Новый маршрут Трампа – это путь к международному миру. Он проходит через одни из самых важных мест в мире, в том числе экономически наиболее значимых, что позволит увеличить коммерческую активность по ту сторону Каспийского моря и поможет народам Центральной Азии. Уверен, что каждая страна, присутствующая здесь сегодня, сможет воспользоваться открывающимися возможностями мира».

Необходимость институционального закрепления роли Азербайджана в центральноазиатских форматах все чаще звучит и в экспертных оценках. Так, основатель и почетный председатель Института Центральной Азии и Кавказа при Американском совете по внешней политике Фред Старр на конференции Института Гудзона заявил: «Азербайджан следует добавить уже завтра, и США должны взять на себя инициативу в этом вопросе. Президенты стран Центральной Азии уже сделали это - они приглашают президента Алиева на все свои встречи, так почему бы и нам наконец не проявить проактивность и не сделать формат C6+1 немедленно?»

Такие оценки отражают растущее признание Азербайджана как ключевого звена в архитектуре евразийской взаимосвязанности и региональной стабильности. В экспертных кругах мирового уровня все более очевидным становится понимание того, что без участия Азербайджана невозможно сформировать устойчивую систему взаимодействия между Центральной Азией, Южным Кавказом и более широким геополитическим пространством.

Дополнительное подтверждение такие оценки получают и в официальных формулировках Баку. Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в одной из своих недавних публикаций в соцсети X подчеркнул трансформацию взаимоотношений Баку с Центральной Азией: «Ранее отношения между Азербайджаном и Центральной Азией часто описывались по формуле «5+1», символизирующей пять центральноазиатских государств плюс Азербайджан как отдельный партнер. Однако сегодня эта формула превратилась из чисто математического понятия в политическую и историческую реальность, даже в вопрос «химии», превратившись в единое «6», отражающее углубляющуюся интеграцию, составляющую единое геополитическое целое и общую судьбу этих народов, основанную на нашей общей истории, культуре, традициях, этническом и языковом родстве».

Высказанная позиция важна не только как риторический жест - она задает важный концептуальный ориентир: Азербайджан уже не просто партнер центральноазиатских форматов, он позиционируется как активный субъект интеграционных процессов, усиливающий общетюркское измерение и способствующий формированию единого евразийского пространства взаимосвязей. Иными словами, Азербайджан сегодня выступает естественным центром сопряжения интересов и маршрутов.

В совокупности с оценками международных экспертов и недавними геоэкономическими инициативами - включая проекты энергетической, цифровой, транспортной связности – такая позиция служит еще одним индикатором системной роли Баку в современной архитектуре региональной политики. На фоне усиливающихся транспортно-логистических процессов особое значение, как отмечалось, приобретает проект Зангезурского коридора и его составная часть - TRIPP, способные не только укрепить стратегическое взаимодействие тюркских стран, но и задать импульс глубокой трансформации всего пространства от Каспия до Центральной Азии.

Именно в этом ключе следует рассматривать и предстоящую в Ташкенте VII Консультативную встречу глав государств Центральной Азии и Азербайджана, которая обещает стать новым рубежом в институционализации нового формата «6».

Как видно, складывается новая геополитическая конфигурация, в которой Азербайджан, опираясь на многовекторную и прагматичную внешнюю политику, становится связующим звеном между регионами, обеспечивая их интеграцию в общую систему устойчивых экономических и политических взаимосвязей.

В совокупности все эти тенденции формируют новую стратегическую реальность, в которой Азербайджан выступает не просто участником региональных процессов, а одним из их ключевых архитекторов. Баку последовательно выстраивает систему многоуровневых связей, соединяющих Центральную Азию, Каспийский регион, Южный Кавказ и более широкое евразийское пространство, придавая им новое стратегическое содержание.

Именно эта способность Азербайджана сочетать политическую инициативу, экономическую рациональность и культурно-цивилизационное родство делает его неотъемлемым центром силы и координации в формирующейся архитектуре тюркского и евразийского сотрудничества.

Таким образом, в условиях стремительно меняющегося миропорядка роль Баку как стабилизирующего и интегрирующего фактора будет только возрастать, определяя не только динамику тюркского единства, но и контуры новой модели региональной устойчивости и взаимозависимости в Евразии.