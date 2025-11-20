Пять лет свободы. Сегодня День города Агдам

Сегодня проходит пять лет со дня освобождения города Агдам от оккупации.

Историческая Победа Азербайджанской армии под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в Отечественной войне вынудили Армению капитулировать.

Согласно трехстороннему Заявлению от 10 ноября 2020 года, Агдамский район был возвращен 20 ноября того же года без ведения боевых операций и потерь.

Распоряжением Президента Ильхама Алиева, 20 ноября отмечается как День города Агдам.

Среди освобожденных от оккупации районов Агдамский район - самый большой по численности населения. Административная территория района включает 1 город, 14 поселков и 123 села.

Часть Агдамского района была оккупирована Арменией 23 июля 1993 года. В боях с агрессорами погибли 5 897 человек, 3 531 получил ранения. До оккупации в Агдаме проживало 143 тыс. человек. На оккупированной территории района действовали 38 колхозов и совхозов, 24 строительные организации, 12 промышленных предприятий, 74 школы, 105 медицинских учреждений, 271 дом культуры и 99 клубов. На территории района было зарегистрировано 134 историко-культурных памятника, 4 мировых, 2 национальных, 130 архитектурных и археологических памятников местного значения. 75 из них оставались в зоне оккупации.

Агдам исторически был регионом с тяжелой, пищевой и легкой промышленностью, а также развитым сельским хозяйством. В районе имелись заводы станкостроения, аэрокосмического и коммуникационного оборудования, метизно-фурнитурного производства, для ремонта тракторов и автомобилей, а также асфальтный, консервный, маслосыродельный, по производству шелковичных коконов, хлопковый, винный и механизированные хлебные заводы, ковровая фабрика, зерноперерабатывающий и завод строительных материалов, мясокомбинаты, два железнодорожных вокзала и аэропорт, музыкальный техникум, Агдамский государственный драматический театр и другие социально-культурные объекты. 1700 га территории Агдамского района занимали лесные угодья, 91,3 га - сельскохозяйственные угодья.

За более чем 27 лет оккупации району был нанесен ущерб в более чем $13,1 млрд. Территория района была сравнена с землей. Агдам, некогда ослеплявший своей красотой, напоминал мертвый город. Неслучайно его образно называли «Хиросимой Кавказа» и «городом-призраком».

В результате Великой Победы в Отечественной войне Армения была вынуждена подписать акт о капитуляции и освободить оккупированные территории. Оккупированная часть Агдамского района была передана Азербайджану без единого выстрела.

Сегодня здесь полным ходом идут строительно-восстановительные работы. В Агдам возвращаются бывшие вынужденные переселенцы. В городе реализован ряд важных инфраструктурных проектов, построены жилые дома, школа, детский сад, Агдамский центр мугама, региональный центр цифрового управления и др.

Здесь вновь слышатся голоса детей и дыхание новой жизни. Город, переживший боль и разрушение, сегодня становится воплощением силы народа, его единства и веры. Над белоснежными домами, над возрождающимися садами и бережно восстановленными древними памятниками гордо развевается Государственный флаг Азербайджана – как символ того, что в руках истинных хозяев Агдам снова превратится в город жизни, света и добра.