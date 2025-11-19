Когда храм превращается в бизнес. Армянская церковь в центре нового скандала

В общественном дискурсе Армении заметно усиливаются сомнения в том, насколько Армянская апостольская церковь остается верной своей духовной миссии.

Сегодня в обсуждении ее роли переплетаются две темы - политика и хозяйственно-экономическая деятельность. На первом плане, конечно, политика, особенно на фоне нарастающего напряжения между властями и церковной иерархией. Но столь горячее желание высшего духовенства «пролезть» в нее стало вызывать все больше сомнений в том, что оно продиктовано исключительно идейными убеждениями. В обществе чаще звучат предположения о том, что за настойчивыми попытками ААЦ влиять на политические процессы может скрываться и другой, куда более прозаичный мотив - увести внимание от сомнительных хозяйственных махинаций и непрозрачного управления церковным имуществом.

На этом фоне сегодняшняя статья армянского ресурса MediaNews «Церковь - средство выкачивания денег: Ктрич превратил семинарию Агарцина в гостиницу» представляется как один из индикаторов того, как меняется общественное восприятие соответствия ААЦ декларируемым ею ценностям.

В ней говорится: «Практика «превращения в чулан» наших церквей и монастырей, применяемая Ктричем Нерсисяном (мирское имя католикоса всех армян Гарегина II – ред.), имеет и переносное значение. Ярким примером этого является превращённая в гостиницу семинария монастырского комплекса Агарцин.

Рядом с расположенным в Тавушской области монастырским комплексом Агарцин, на принадлежащем государству лесном земельном участке, построено незаконное здание, которое фактически принадлежит Армянской апостольской церкви. Здание находится примерно в 150 метрах от монастырского комплекса Агарцин, изначально предназначалось для использования как семинария, однако своей цели не послужило и использовалось как гостиница. Оно представляет собой двухэтажное каменное строение, каждый этаж площадью около 1200 кв. м.

Здание было отремонтировано, обставлено и затем с 2018 года до февраля 2025 года эксплуатировалось как гостиница под названием «Ванатун» Геворгом Аветисяном, отец которого, Гамлет Аветисян, является священнослужителем.

О строительстве здания и функционировании гостиницы были осведомлены Ктрич Нерсисян и тогдашний глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян, а также другие высокопоставленные духовные лица.

Электроснабжение и газоснабжение гостиницы осуществлялись от монастырского комплекса Агарцин, поскольку здание, не имея законного свидетельства о собственности, не являлось отдельным абонентом газо- и электросети.

Фактически, на протяжении многих лет отдельные священнослужители с ведома Ктрича Нерсисяна вели бизнес и обогащались за счёт арендных платежей, выплачиваемых Материнским престолом».

Содержание публикации MediaNews вписывается в более широкий контекст общественных дискуссий о том, насколько сегодняшняя деятельность ААЦ соответствует религиозным ценностям. Появляющиеся в армянских медиа материалы о коммерциализации церковных структур, непрозрачном распоряжении имуществом, усиливают впечатление того, что Церковь все больше утрачивает черты духовного института и все чаще действует как крупная хозяйственная организация. Иными словами, ААЦ постепенно смещает акцент с религиозной функции на экономическую, что становится одной из причин обострения ее отношений с властью.

На этом фоне становится понятнее жесткая позиция армянского премьера в отношении статуса государственных храмов, переданных ААЦ. В середине октября, выступая в парламенте, Пашинян заявил о намерении отобрать у Церкви те храмы, которые находятся на балансе правительства: «Есть такая тонкость, на которую хочу обратить внимание. <...> Если я правильно знаю, монастырь Ованаванка так же, как и ряд других памятников, находится на балансе правительства. Ряд церквей переданы в безвозмездное пользование Армянской апостольской церкви. <...> Есть все моральные и правовые [основания], чтобы мы эти памятники вернули обществу».

По сути, власти дают понять - если ААЦ использует государственные объекты не по назначению или в коммерческих целях, то государство вправе пересмотреть условия их передачи. Как видно, за противостоянием между правительством и ААЦ стоит не только политика, не менее значима экономическая составляющая конфликта. Еще в мае Пашинян озвучил ряд резких высказываний в адрес высших церковных иерархов, в частности, обвинив их в превращении церквей «в чуланы, заваленные рухлядью». В дискуссию включилась и его супруга Анна Акопян, назвавшая патриарха «главным мафиози». Спикер парламента Ален Симонян в августе опубликовал эмоциональный пост о злоупотреблениях в ААЦ. «Когда мы говорим, что превратили Божий дом в чулан, - вы там мусор храните... А бизнес на свечах превратили в карусель: человек приходит, платит, ставит свечу - половина уходит под воду, вы ее собираете, снова продаете, он снова приходит, снова покупает, и так по кругу - лишь бы пришли деньги, деньги, деньги! Эй, вы же тогда рубахи на себе рвали, когда возле одной из церквей Тавуша проходила граница — вспомнили, побежали фотографироваться. А те фейсбучные «верующие», которые то католики, то православные, а в профиле у них крест и церковь - где они теперь? Почему священники, которые устраивают политические митинги, собираются у зданий судов, проклинают и грозятся отрубать головы - почему они не идут в Тавуш шествием, не берут с собой пару человек в белых рубашках и кепках, чтобы по-своему очистить Божий дом? Где Ктрич Нерсисян? Во что вы превратили нашу церковь?» - написал Симонян, сопроводив свою критику цитатой из Евангелия: «Сказано: Дом Мой домом молитвы наречется; а вы сделали его вертепом разбойников».

Еще раньше, в 2023 году, с разоблачением мафиозных сделок верхушки армянского духовенства выступил известный армянский блогер Роман Багдасарян, на острие атаки которого оказался архиепископ Езрас - по утверждению блогера – родной брат католикоса. Возглавляя с 2000 года российскую епархию ААЦ, он создал мощную мафию, члены которой под личиной священников занимаются рэкетом по всей России, утверждал Багдасарян.

Таким образом, эпизодов в цепочке событий, усиливающих напряжение между властью и ААЦ и поднимающих в обществе новые вопросы о ее верности своему духовному предназначению, становится все больше.

Своего рода «лакмусовой бумагой» нарастающих общественных настроений стали недавние выборы в Совет старейшин общины Вагаршапат, куда входит и Эчмиадзин - духовный центр армян и резиденция католикоса всех армян Гарегина II. Победа кандидата от правящей партии «Гражданский договор» Аргишти Мехакяна сама по себе стала значимым событием, однако особый резонанс придали итогам выборов слова премьера Пашиняна. Обращаясь к жителям Вагаршапата, он подчеркнул, что своим выбором они фактически дали импульс «освобождению Первопрестольного Святого Эчмиадзина от Ктрича Нерсисяна».

Это заявление стало не просто эмоциональной оценкой итогов голосования, оно прозвучало как сигнал о переходе противостояния между властью и церковной верхушкой на новый этап, на котором политические процессы начинают напрямую отражать общественное недовольство положением дел внутри ААЦ.

Выборы в Вагаршапате продемонстрировали, что часть общества воспринимает необходимость перемен в церковной системе как вполне актуальную. Голосование в Вагаршапате стало диагнозом утраченного доверия, которое уже не вернуть простыми заявлениями или призывами к традициям. Армянское общество вступило в фазу, когда требует от Церкви не символов, а честности и ответственности, и это требование становится необратимым. И чем дольше Церковь игнорирует этот запрос, тем заметнее становится разрыв между ней и теми, ради кого она существует.

