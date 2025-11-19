Артем Некрасов назначен исполняющим обязанности министра энергетики Украины

Кабинет министров 19 ноября назначил Артема Некрасова исполняющим обязанности министра энергетики Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минэнерго.

Министерство заявило, что исполняющим обязанности министра энергетики стал первый заместитель министра Артем Некрасов. Правительство одобрило 19 ноября соответствующее распоряжение.

«Осознаю весь вес ответственности перед страной и отраслью. Мы вошли в активную фазу самого сложного в истории Украины отопительного сезона», - сказал Некрасов.

По его словам, сейчас неотложной задачей является обеспечение стабильной работы энергосистемы и прозрачности процессов, а также восстановление доверия международных партнеров. Он также отметил необходимость привлечения ресурсов для ремонтов и восстановления поврежденных энергообъектов.

«Приложу все усилия, чтобы справиться с этими вызовами, пока Правительство и Верховная Рада будут определяться с кандидатурой нового главы Министерства», - подчеркнул Некрасов.