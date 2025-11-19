В Yeni Klinika состоялось открытие Центров роботизированной реабилитации и трансплантации костного мозга - ФОТО

19 ноября в Yeni Klinika состоялась церемония открытия новых роботизированных центров реабилитации и трансплантации костного мозга.

В церемонии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева и Алена Алиева.

Сначала состоялось ознакомление с Новым роботизированным центром реабилитации. Отмечалось, что Новый роботизированный центр реабилитации, расположенный на территории площадью 3600 квадратных метров, является одним из первых в Азербайджане центров, совершивших технологическую революцию в сфере реабилитации.

Основная цель - восстановление функциональной независимости пациентов, повышение качества жизни и доведение возможности движения до максимального уровня, а также минимизация уровня инвалидизации в нашей стране. Центр предоставляет услуги как амбулаторного, так и стационарного лечения.

В учреждении в целом осуществляют деятельность 3 врача-физиотерапевта, 1 врач-травматолог, 4 врача-невролога, 4 врача скорой и неотложной медицинской помощи, 9 инструкторов по лечебной физической культуре (ЛФК), 32 физиотерапевта-реабилитолога, 17 медицинских сестер/братьев, 2 медицинские сестры/братья по массажу и 20 младших медицинских работников.

В отделении нейротравмы центра предусмотрено проведение стационарного лечения черепно-мозговых и спинномозговых травм, а также реабилитации граждан, которые после реанимации в различных медицинских учреждениях страны нуждаются в реабилитации.

Кроме того, в центре предоставляются роботизированные и классические реабилитационные услуги по ряду областей. В направлении неврологии будет проводиться восстановительный процесс после инсульта, повреждений головного и спинного мозга, а также заболеваний нервной системы.

В рамках ортопедической реабилитации будет обеспечено восстановление движения после травм и ортопедических операций.

Педиатрическая и неонатологическая реабилитация направлена на раннюю коррекцию нарушений движения, развития и координации у детей. Реабилитационные услуги в спорте нацелены на восстановление функциональной подготовки и перформанса после спортивных травм.

В области реабилитации кисти будет проводиться операция кисти и развитие моторных функций верхних конечностей, а также восстановление хрупких движений. Кардиопульмонарная реабилитация служит повышению физической выносливости после заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем. А гериатрическая реабилитация направлена на расширение двигательных возможностей и улучшение качества жизни пожилых пациентов.

Онкологическая реабилитация охватывает обеспечение физической и психологической адаптации после онкологических лечений. Кроме того, гинекологическая и андрологическая реабилитация будет осуществляться с применением целенаправленного физиотерапевтического подхода, применяемого при дисфункциях малого таза, с целью функционального восстановления мышц малого таза, повышения их силы и эластичности. Услуги по здоровью позвоночника направлены на профилактику и лечение проблем позвоночного столба.

Реабилитация в реанимации и интенсивной терапии обеспечивает раннее восстановление пациентов, вышедших из тяжелого состояния, и целью является укрепление реабилитационных услуг в условиях реанимации в крупных государственных больницах Азербайджана.

Новый роботизированный центр реабилитации ставит целью укрепить лидирующие позиции как в роботизированной, так и в классической реабилитации в мире, интегрируя научные и технологические инновации в процессы реабилитации и превратив Азербайджан в инновационный реабилитационный центр. В этом направлении уже начаты официальные переговоры по международным аккредитациям.

К преимуществам центра относятся роботизированные системы мирового уровня для локомоции и реабилитации верхних конечностей, 3D-анализ движений, технологии измерения баланса и координации, основанные на искусственном интеллекте системы оценки и персонализированные алгоритмы реабилитации, мультидисциплинарная команда, состоящая из физиотерапевтов, реабилитологов, неврологов, ортопедов, психологов и эрготерапевтов, а также возможности международного обучения, сертификации и научного сотрудничества. Благодаря всем этим особенностям центр начинает функционировать как передовое учреждение, создающее технологическую революцию в сфере реабилитации в Азербайджане и предоставляющее как амбулаторные, так и стационарные лечебные услуги.

Было доведено до внимания, что Новый роботизированный центр реабилитации приступит к деятельности с 20 ноября.

Далее была осуществлена ознакомительная экскурсия в Центр трансплантации костного мозга. Отмечалось, что центр сформирован как высокоспециализированный медицинский центр, отвечающий современным требованиям. Планируется, что отделение будет управляться мультидисциплинарной командой, обладающей широким опытом и применяющей последние научные достижения в лечении онкогематологических заболеваний.

В рамках медицинских услуг предусмотрено проведение как аллогенной, так и аутогенной трансплантации костного мозга для пациентов с указанными диагнозами.

Центр будет функционировать для взрослых и детей с отделением на 22 койки. Как аутогенная, так и аллогенная трансплантация костного мозга будет осуществляться в соответствии с международными протоколами. Для пациентов, страдающих такими заболеваниями, как лейкоз, талассемия, апластическая анемия, лимфома и миелома, этот центр создаст высокоуровневые, интегрированные условия лечения и в значительной степени снизит зависимость от зарубежных медицинских услуг.

Трансплантационные блоки оснащены системой воздушного потока с HEPA-фильтрацией, соответствующей современным стандартам стерилизации, полным режимом изоляции и высокоуровневой системой инфекционного контроля.

Основная цель центра - обеспечить пациентам безопасное, эффективное и высококачественное лечение, внедрить научные инновации в практику и повысить доступность услуг трансплантации костного мозга в стране.

С созданием нового центра медицинское учреждение создаст более широкие возможности в лечении онкогематологических заболеваний и продолжит функционировать как образцовый очаг здравоохранения в применении современных медицинских стандартов.