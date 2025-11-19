 В Yeni Klinika состоялось открытие Центров роботизированной реабилитации и трансплантации костного мозга - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Yeni Klinika состоялось открытие Центров роботизированной реабилитации и трансплантации костного мозга - ФОТО

First News Media22:00 - 19 / 11 / 2025
В Yeni Klinika состоялось открытие Центров роботизированной реабилитации и трансплантации костного мозга - ФОТО

19 ноября в Yeni Klinika состоялась церемония открытия новых роботизированных центров реабилитации и трансплантации костного мозга.

В церемонии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева и Алена Алиева.

Сначала состоялось ознакомление с Новым роботизированным центром реабилитации. Отмечалось, что Новый роботизированный центр реабилитации, расположенный на территории площадью 3600 квадратных метров, является одним из первых в Азербайджане центров, совершивших технологическую революцию в сфере реабилитации.

Основная цель - восстановление функциональной независимости пациентов, повышение качества жизни и доведение возможности движения до максимального уровня, а также минимизация уровня инвалидизации в нашей стране. Центр предоставляет услуги как амбулаторного, так и стационарного лечения.

В учреждении в целом осуществляют деятельность 3 врача-физиотерапевта, 1 врач-травматолог, 4 врача-невролога, 4 врача скорой и неотложной медицинской помощи, 9 инструкторов по лечебной физической культуре (ЛФК), 32 физиотерапевта-реабилитолога, 17 медицинских сестер/братьев, 2 медицинские сестры/братья по массажу и 20 младших медицинских работников.

В отделении нейротравмы центра предусмотрено проведение стационарного лечения черепно-мозговых и спинномозговых травм, а также реабилитации граждан, которые после реанимации в различных медицинских учреждениях страны нуждаются в реабилитации.

Кроме того, в центре предоставляются роботизированные и классические реабилитационные услуги по ряду областей. В направлении неврологии будет проводиться восстановительный процесс после инсульта, повреждений головного и спинного мозга, а также заболеваний нервной системы.

В рамках ортопедической реабилитации будет обеспечено восстановление движения после травм и ортопедических операций.

Педиатрическая и неонатологическая реабилитация направлена на раннюю коррекцию нарушений движения, развития и координации у детей. Реабилитационные услуги в спорте нацелены на восстановление функциональной подготовки и перформанса после спортивных травм.

В области реабилитации кисти будет проводиться операция кисти и развитие моторных функций верхних конечностей, а также восстановление хрупких движений. Кардиопульмонарная реабилитация служит повышению физической выносливости после заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем. А гериатрическая реабилитация направлена на расширение двигательных возможностей и улучшение качества жизни пожилых пациентов.

Онкологическая реабилитация охватывает обеспечение физической и психологической адаптации после онкологических лечений. Кроме того, гинекологическая и андрологическая реабилитация будет осуществляться с применением целенаправленного физиотерапевтического подхода, применяемого при дисфункциях малого таза, с целью функционального восстановления мышц малого таза, повышения их силы и эластичности. Услуги по здоровью позвоночника направлены на профилактику и лечение проблем позвоночного столба.

Реабилитация в реанимации и интенсивной терапии обеспечивает раннее восстановление пациентов, вышедших из тяжелого состояния, и целью является укрепление реабилитационных услуг в условиях реанимации в крупных государственных больницах Азербайджана.

Новый роботизированный центр реабилитации ставит целью укрепить лидирующие позиции как в роботизированной, так и в классической реабилитации в мире, интегрируя научные и технологические инновации в процессы реабилитации и превратив Азербайджан в инновационный реабилитационный центр. В этом направлении уже начаты официальные переговоры по международным аккредитациям.

К преимуществам центра относятся роботизированные системы мирового уровня для локомоции и реабилитации верхних конечностей, 3D-анализ движений, технологии измерения баланса и координации, основанные на искусственном интеллекте системы оценки и персонализированные алгоритмы реабилитации, мультидисциплинарная команда, состоящая из физиотерапевтов, реабилитологов, неврологов, ортопедов, психологов и эрготерапевтов, а также возможности международного обучения, сертификации и научного сотрудничества. Благодаря всем этим особенностям центр начинает функционировать как передовое учреждение, создающее технологическую революцию в сфере реабилитации в Азербайджане и предоставляющее как амбулаторные, так и стационарные лечебные услуги.

Было доведено до внимания, что Новый роботизированный центр реабилитации приступит к деятельности с 20 ноября.

Далее была осуществлена ознакомительная экскурсия в Центр трансплантации костного мозга. Отмечалось, что центр сформирован как высокоспециализированный медицинский центр, отвечающий современным требованиям. Планируется, что отделение будет управляться мультидисциплинарной командой, обладающей широким опытом и применяющей последние научные достижения в лечении онкогематологических заболеваний.

В рамках медицинских услуг предусмотрено проведение как аллогенной, так и аутогенной трансплантации костного мозга для пациентов с указанными диагнозами.

Центр будет функционировать для взрослых и детей с отделением на 22 койки. Как аутогенная, так и аллогенная трансплантация костного мозга будет осуществляться в соответствии с международными протоколами. Для пациентов, страдающих такими заболеваниями, как лейкоз, талассемия, апластическая анемия, лимфома и миелома, этот центр создаст высокоуровневые, интегрированные условия лечения и в значительной степени снизит зависимость от зарубежных медицинских услуг.

Трансплантационные блоки оснащены системой воздушного потока с HEPA-фильтрацией, соответствующей современным стандартам стерилизации, полным режимом изоляции и высокоуровневой системой инфекционного контроля.

Основная цель центра - обеспечить пациентам безопасное, эффективное и высококачественное лечение, внедрить научные инновации в практику и повысить доступность услуг трансплантации костного мозга в стране.

С созданием нового центра медицинское учреждение создаст более широкие возможности в лечении онкогематологических заболеваний и продолжит функционировать как образцовый очаг здравоохранения в применении современных медицинских стандартов.

Поделиться:
1007

Актуально

Точка зрения

Армянская делегация наносит ответный визит: Мир начинается там, где люди говорят ...

Xроника

В СГБ Азербайджана создается Централизованная информационная и цифровая ...

Точка зрения

Азербайджан задает тон в информационной дипломатии D-8

Политика

Россия утверждает, что посольство Азербайджана в Киеве пострадало от украинской ...

Общество

Охранник Lake Hotel раскрыл детали трагедии с гибелью четырёх официантов

Будет ли в Азербайджане введён новый стандарт для госномеров?

Азербайджан продвигает туристический сектор в глобальной климатической повестке на COP30

Еще 47 семьям из села Хоровлу Джебраильского района вручены ключи от домов - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Установлены виновные в гибели мужчины, упавшего в канализационный коллектор в Баку

В Баку мужчина использовал карту возлюбленной для заказа еды

Трагедия в бакинском приюте: Последние кадры из жизни 16-летней Нурджан Джафаровой - ВИДЕО

Вынесен приговор 64-летнему мужчине, совершившему развратные действия в отношении ребенка

Последние новости

Охранник Lake Hotel раскрыл детали трагедии с гибелью четырёх официантов

Сегодня, 17:00

Будет ли в Азербайджане введён новый стандарт для госномеров?

Сегодня, 16:53

В СГБ Азербайджана создается Централизованная информационная и цифровая аналитическая система - УКАЗ

Сегодня, 16:48

Утверждено соглашение о сотрудничестве в области безопасности с Вьетнамом

Сегодня, 16:42

Военные атташе посетили Национальную академию авиации - ФОТО

Сегодня, 16:40

ОБСЕ: Минский процесс и связанные с ним структуры завершают деятельность

Сегодня, 16:30

Лига чемпионов: объявлен план поездок «Карабаха» в Италию

Сегодня, 16:25

Азербайджан продвигает туристический сектор в глобальной климатической повестке на COP30

Сегодня, 16:22

Еще 47 семьям из села Хоровлу Джебраильского района вручены ключи от домов - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:15

Индийский самолет разбился на авиашоу в Дубае, пилот погиб - ВИДЕО

Сегодня, 16:10

Азербайджан задает тон в информационной дипломатии D-8

Сегодня, 16:05

Нурлан Исмаилбейли: Надбавка в 2000 манатов для учителя — это не ежемесячная, а годовая стимулирующая сумма

Сегодня, 15:50

Армянская делегация наносит ответный визит: Мир начинается там, где люди говорят друг с другом

Сегодня, 15:47

Киберполиция вычислила участников незаконных онлайн азартных игр - ВИДЕО

Сегодня, 15:40

Россия утверждает, что посольство Азербайджана в Киеве пострадало от украинской ракеты - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:37

Рахман Гаджиев выступил на сессии «Lead Talk» AmCham Azerbaijan - ФОТО

Сегодня, 15:28

В Лянкяране выявлена попытка продажи мяса неизвестного происхождения - ФОТО

Сегодня, 15:25

Пашинян рассказал о важности Казахстана для Армении

Сегодня, 15:22

От туристической компании до частной клиники: раскрыта серия краж в Баку

Сегодня, 15:20

Когда война и коррупция лишают людей надежды: кризис доверия в Украине

Сегодня, 15:17
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30