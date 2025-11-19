Азербайджан между Востоком и Западом: стратегия влияния и роста

За последние годы внешняя политика Азербайджана перестала быть простым набором тактических ходов, выстроенных вокруг энергоресурсов и связанных с ними вопросов.

Это уже целая геополитическая стратегия, в которой многовекторность - не столько стихийный ответ на внешние вызовы, сколько сознательная, институционализированная линия государственной политики, призванная обеспечить Баку максимальную свободу маневра в условиях одновременно усиливающейся региональной конкуренции и глобальной поляризации.

В эту стратегию входят одновременно отношения с Китаем, активизация вектора Центральной Азии, диалог и отношения с Россией, а также выборы формата взаимодействия с Западом, который для Азербайджана остается и рынком, и источником технологий, и немаловажным элементом международного признания, но одновременно и источником политического давления, от которого, впрочем, Баку грамотно дистанцируется.

Именно такое сочетание партнеров и направлений делает внешнюю политику Баку многовекторной. Экономические проекты (транспорт, инфраструктура, инвестиции), безопасность (региональные альянсы, обмен информацией) и дипломатия (участие в форматах, саммитах) используются как инструменты установления выгодных условий внешнего сотрудничества.

Китай вошел в повестку Баку не как дежурный «партнер из числа многих», а как крупный инвестор и стратегический игрок инфраструктурного характера. Если смотреть реально, а не по лозунгам, то апрельский государственный визит Президента Ильхама Алиева в Китай и совместные заявления в ходе него о построении «всестороннего стратегического партнерства» свидетельствуют о том, что Азербайджан намерен использовать китайский интерес к транзитным маршрутам и энергетике для диверсификации своих экономических связей и снижения критической зависимости от традиционных рынков и технологий. Подписание ряда соглашений по инвестициям, транспорту и «зеленой энергетике» дает Баку реальные проекты, способные наполнить экономическую дипломатию конкретикой и создать финансовые рычаги влияния, тогда как Пекин получает еще один, причем более короткий, а значит и более эффективный маршрут в Европу, попутно получая доступ к рынкам и другим маршрутам из Каспийского региона. Взаимовыгодный обмен открывает новые возможности для укрепления экономических связей и реализации совместных проектов. Растущая вовлеченность Китая создает дополнительные перспективы для координации инвестиций, транспортных маршрутов и инфраструктурных инициатив, позволяя Азербайджану эффективно использовать возможности партнерства.

Параллельно Азербайджан целенаправленно расширяет свое присутствие в Центральной Азии - участие в консультативных форматах, саммитах и дорожных картах сотрудничества превращает Баку в связующее звено между Каспием и центральноазиатскими маршрутами, что в перспективе может еще больше укрепить транспортную и логистическую роль Азербайджана. И это не только экономический ход.

Вхождение в новые региональные форматы повышает политический статус Баку, создает пространство для усиления региональной политики. Такой стратегический вектор предполагает и структурные задачи - развитие инфраструктуры, стандартизацию логистики, урегулирование вопросов безопасности на стыках интересов, - которые требуют немалых ресурсов и точного управления экспертными командами.

Что же с Россией? Традиционно Москва и Баку сохраняли многогранные контакты, включающие военное сотрудничество, экономические отношения, дипломатические форматы. При этом последний год показал, что отношения эти не лишены напряженности и корректируются ситуативно. Азербайджан заявляет о широкой повестке отношений с Россией и одновременно реагирует жестко на те шаги, которые он считает посягательством на свой суверенитет или попыткой влияния на внутренние дела. Это показывает, что Баку готов сотрудничать с Москвой, но исключительно на принципах взаимной выгоды.

Отдельный пласт - отношения с Западом, которые для Азербайджана всегда были и остаются сложным сочетанием прагматизма и принципиального несогласия по отдельным вопросам. Евросоюз и США важны как рынки, источники инвестиций и технологической кооперации, однако разногласия по вопросам навязываемых оттуда некоторых псевдоценностей, а также по некоторым политическим эпизодам последних лет заставили Баку удерживать дистанцию с определенными западными структурами. Так, к примеру, отказ в свое время Азербайджана от сотрудничества с ныне уже «покойным» Агентством по международному развитию США (USAID), от участия в Парламентской Ассамблее Совета Европы - это не просто дипломатический акт, это сигнал о том, что Баку готов платить ценой охлаждения отдельных линий сотрудничества за сохранение контроля над своей политикой и суверенитетом в принятии решений. Такой курс снижает уязвимость страны перед внешним влиянием, но, надо признать, одновременно увеличивает политические и экономические издержки, связанные с ухудшением отношений с источниками значительных инвестиций и политического капитала.

Внутриполитический контекст - важнейший фактор устойчивости многовекторного курса. Повышенное внимание наращиванию военного потенциала и безопасности, устойчивости гибридным угрозам - все это создает фон, на котором внешняя политика воспринимается как инструмент укрепления позиции государства и его международного признания.

Насколько устойчив такой многовекторный подход? Устойчивость зависит от трех вещей: диверсификации экономических источников и партнеров (чтобы потеря одного партнера не означала краха проекта), гибкости дипломатических институтов (чтобы быстро переводить взаимодействие в новые форматы), и внутренней социально-политической стабильности (чтобы внешние шоки не превращались во внутренние кризисы).

На данный момент Баку выглядит достаточно подготовленным. Установленные с Китаем и странами Центральной Азии коммерческие каналы расширяются, инфраструктурные проекты дают ощутимые результаты, а отказ от некоторых западных программ показывает политическую волю к самостоятельности.

Какие перспективы открываются перед Баку в ближайшем будущем? Среди главных возможностей - укрепление роли страны как регионального хаба: выгодные транспортные маршруты, активное участие в интеграционных проектах Центральной Азии, приток инвестиций в инфраструктуру и энергетику от Китая и других партнеров, что создает дополнительные бюджетные ресурсы и технологические возможности для устойчивого развития.

Азербайджан продолжает усиливать самостоятельность в принятии решений, развивать внутренние институты и использовать международное сотрудничество как инструмент повышения влияния и экономического роста.

Уже достигнутые результаты демонстрируют способность страны эффективно реализовывать комплексные проекты и укреплять позиции на международной арене.

Подводя итог, следует подчеркнуть, что многовекторная дипломатия Азербайджана - это тщательно продуманная стратегия, направленная на максимальное использование географического положения, ресурсов и транспортного потенциала - для укрепления влияния и экономического развития одновременно.

Подход Баку полностью соответствует национальным интересам, отражает приоритеты суверенитета, экономической независимости и усиления региональной роли. Умелое сочетание прагматизма в проектах, финансовых потоках и инфраструктуре с гибкостью дипломатических решений создает широкое пространство для маневра и устойчивого развития страны. Такая стратегия позволяет Азербайджану превращать открывающиеся возможности в реальные достижения, укрепляя позиции государства, создавая новые экономические перспективы и уверенно формируя международный статус страны как надежного и активного партнера.

Данный материал публикуется при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA) и в соответствии с условиями конкурса на тему "Интеграция Азербайджанской Республики в мировое сообщество, развитие сотрудничества со странами региона и другими государствами, международными организациями".