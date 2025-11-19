Министр оборонной промышленности Азербайджана встретился с Президентом Кении - ФОТО

Делегация во главе с министром оборонной промышленности Азербайджанской Республики Вугаром Мустафаевым находится с рабочим визитом в Республике Кения.

Как сообщили в министерстве, 19 ноября Президент Кении Уильям Самоэй Руто принял министра В. Мустафаева.

На встрече было выражено удовлетворение динамично развивающимися отношениями между двумя странами и подчеркнуто, что взаимные визиты на высоком уровне, политический диалог и межведомственные контакты служат развитию этого сотрудничества.

В ходе визита министр В. Мустафаев также провел встречу с начальником Генерального штаба вооруженных сил Кении, генералом Чарльзом Кахарири.

Стороны обсудили существующее сотрудничество в военно-технической сфере, в том числе перспективы развития связей, а также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Министр проинформировал собеседника об успехах Азербайджана в сфере оборонной промышленности, международном сотрудничестве в этом направлении и проводящейся раз в два года Азербайджанской международной выставке оборонной промышленности ADEX. Он также предоставил информацию о широкомасштабных работах по восстановлению и реконструкции освобожденных от оккупации территорий в постконфликтный период, по гуманитарному разминированию, а также наблюдаемых продвижениях в мирной повестке.

Во встречах принял участие чрезвычайный и полномочный посол нашей страны в Республике Кения Султан Гаджиев.

Делегация под руководством В. Мустафаева также побывала в посольстве нашей страны в Кении, посетила памятник Общенационального лидера Гейдара Алиева, с глубоким почтением почтила его светлую память и возложила цветы к бюсту Великого лидера.