Эрдоган: Анкара выступает за продолжение Стамбульских переговоров

Стамбульские переговоры являются важной вехой в дипломатических усилиях на фоне углубления разрушительных последствий конфликта РФ и Украины.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Анкаре.

Глава государства указал, что «реализация Стамбульского процесса на всеобъемлющей основе будет способствовать урегулированию острых проблем».

По его словам, Анкара ожидает от всех партнеров, желающих остановить кровопролитие в регионе (конфликт РФ и-Украины) конструктивного подхода к Стамбульскому процессу.

Турецкий лидер также заявил о неизменной готовности турецкой стороны обсуждать с РФ предложения, которые ускорят прекращение огня и проложат путь к справедливому и прочному миру.

Источник: Анадолу