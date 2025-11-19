Эрдоган: Анкара выступает за продолжение Стамбульских переговоров
Стамбульские переговоры являются важной вехой в дипломатических усилиях на фоне углубления разрушительных последствий конфликта РФ и Украины.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Анкаре.
Глава государства указал, что «реализация Стамбульского процесса на всеобъемлющей основе будет способствовать урегулированию острых проблем».
По его словам, Анкара ожидает от всех партнеров, желающих остановить кровопролитие в регионе (конфликт РФ и-Украины) конструктивного подхода к Стамбульскому процессу.
Турецкий лидер также заявил о неизменной готовности турецкой стороны обсуждать с РФ предложения, которые ускорят прекращение огня и проложат путь к справедливому и прочному миру.
Источник: Анадолу