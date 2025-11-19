Верховная рада Украины приостановила работу на фоне коррупционного скандала

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук приостановил работу парламента из-за коррупционного скандала.

С таким заявлением политик выступил в ходе пленарного заседания, передает «Страна.ua» в Telegram.

«Мы сейчас переходим в режим консультаций по ситуации, которая сложилась. Поэтому о следующем заседании будем информировать дополнительно», - высказался спикер.

Стефанчук объявил о приостановке заседаний Рады по итогам встречи совета, состоящего из представителей парламентских фракций. Политик сообщил, что в пленарном заседании 19 ноября объявлен перерыв на неопределенный срок.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых стал бизнесмен Тимур Миндич.