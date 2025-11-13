Когда в 2019 году Владимир Зеленский, комедийный актер, продюсер и владелец «Студии Квартал-95», выходил на политическую арену под лозунгом «борьба с коррупцией», это воспринималось как свежий ветер для украинской политики.

Обещания новой этики, прозрачности, конца старым «смотрящим» и олигархам, которые десятилетиями выкачивали страну, звучали как обнадеживающий сигнал для граждан и международного сообщества.

Зеленский был представлен как лидер нового поколения, не замешанный в старых схемах, человек, способный восстановить доверие к государству и вернуть Украине статус честного партнера на мировой арене.

Поддержка Зеленского со стороны крупного олигарха Игоря Коломойского, с которым связывали многочисленные коррупционные скандалы и финансовые махинации, была воспринята как стратегический шаг - необходимая опора для победы на выборах, но уже тогда закладывавшая рискованное сочетание обещаний и реальности.

Прошло шесть с лишним лет, и реальность оказалась куда более жесткой, чем декларации. Власть Зеленского, которую ожидали как инструмент искоренения коррупции, показала себя продолжением старых практик: та же система, те же схемы, но под новой вывеской. Ярким примером стал скандал, возникший в результате операции «Мидас», инициированной Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) и связанной с государственной атомной компанией «Энергоатом».

Расследование выявило масштабную схему откатов, где с контрактов компании снималось 10-15% в виде «откатов», а общая сумма возможного ущерба оценивается в сотни миллионов долларов. Центральной фигурой схемы называют предпринимателя Тимура Миндича - ближайшего соратника Зеленского, совладельца «Квартал-95» и человека с международными связями, что делает ситуацию особенно показательной в том смысле, что кто должен был быть гарантом чистоты, оказался посредником коррупции. Вместе с Александром Цукерманом он построил систему, позволявшую получать откаты с большинства закупок «Энергоатома», а по данным НАБУ, задействованные в схеме средства легализовывались через сеть компаний-нерезидентов и частный офис в центре Киева, связанный с семьей экс-депутата и ныне российского сенатора Андрея Деркача.

Многомиллионные суммы, по версии следствия, доходили до $100 млн, часть из которых выводилась за пределы страны, в том числе в РФ, создавая впечатление, что украинские ресурсы использовались как финансовая подушка для личной выгоды приближенных президента.

Не менее показателен и кейс бывшего вице-премьера Алексея Чернышова, который в материалах следствия фигурирует под кодовым именем «Че Гевара». Чернышов подозревается в злоупотреблении властью, получении взяток и отмывании средств. Всего по версии НАБУ и САП была задокументирована передача ему около $1,2 млн и почти 100 тыс. евро, включая $500 тыс., которые позже были переведены его супруге, Светлане Чернышовой, куме президента. Эти средства связаны с коррупцией в энергетическом секторе и операцией «Мидас».

Более того, в 2021 году Чернышов и подчиненные помогли застройщикам незаконно завладеть землей в Киеве, за что получили квартиры по заниженной цене, а в 2025 году расследуется строительство элитных имений на десятки миллионов гривен при официальных доходах семьи за 5 лет всего в 106 млн гривен. Сам факт обсуждения Миндичем и экс-помощником президента Сергеем Шефиром, где взять деньги на залог Чернышова, демонстрирует глубину интеграции приближенных президента в финансовые схемы.

Сергей Шефир, бывший помощник Зеленского и его партнер по «Квартал-95», также оказался замешан в вопросах, связанных с «тихими» деньгами и коммуникациями с олигархами, что включает и международные контакты. Эти связи позволяли влиять на крупный бизнес в Украине и за рубежом, одновременно создавая закрытые каналы для финансовых потоков, о чем свидетельствует его участие в переговорах с ArcelorMittal и другими крупными игроками. Вспомним и Газовую компанию «Бурисма», которая платила $50 тыс. в месяц Хантеру Байдену - сыну американского экс-президента, не обладавшему профильным опытом, - что показывает системную привычку украинской элиты использовать государственные и корпоративные ресурсы в личных интересах, даже на международной арене.

Роль семьи и окружения Зеленского не менее показательна. Супруга президента Елена Зеленская оказалась владелицей элитной недвижимости и инвестиций в фармацевтический и ресторанный бизнес, что, хоть и формально легально, но формирует образ привилегированной и оторванной от обычной жизни элиты. Схожая ситуация с семьей Миндича и его супругой Екатериной Вербер, владельцем сети люксовых бутиков в Киеве, и с семьей Чернышова, которая пыталась скрыть строительство элитных домов, создает впечатление слияния политической власти и личного обогащения.

Эти события происходят на фоне открытой войны с Россией, где Украина получает глобальную поддержку. По официальным данным, с 2022 по 2025 годы Запад предоставил Киеву помощь на сумму более $100 млрд - военную, финансовую и гуманитарную. Азербайджан, наряду с другими странами, направляет гуманитарные грузы и оборудование для восстановления энергетической инфраструктуры. Однако, когда выясняется, что значительная часть средств и оборудования оседает в карманах украинских чиновников, а не идет на фронт или на восстановление разрушенной инфраструктуры, эффект поддержки нивелируется. Каждая украденная гривна в этих условиях превращается в прямой удар по обороноспособности страны и, по сути, в кровь невинных граждан, погибающих под обстрелами.

Наблюдаемый международный эффект не заставил себя ждать. Репутация Украины, которая долго позиционировалась как страна, ведущая «справедливую войну», получает ощутимый удар. Европейский Союз и США открыто выражают обеспокоенность, называя коррупционные скандалы угрозой демократическим реформам. В отдельных странах, таких как Венгрия, обсуждаются предложения о приостановке финансовой помощи, а попытки давления на СМИ со стороны офиса Зеленского вызывают вопросы о приверженности Киева принципам прозрачности и свободы информации. Потенциальные доноры и союзники начинают сомневаться, что их ресурсы достигают реального адресата - украинских военных, волонтеров и гражданских.

Дополнительно, законопроекты, ограничивающие независимость НАБУ и САП, которые подписывал сам президент, демонстрируют попытку уменьшить контроль над приближенными и, как следствие, ставят под угрозу антикоррупционные расследования. Публичные протесты в ответ на эти решения стали прямым сигналом международным наблюдателям о том, что прозрачность и ответственность власти находятся под угрозой, а доверие к Украине, как к надежному партнеру, начинает падать. Финансовые и дипломатические потери от подобных действий сопоставимы с миллиардами долларов помощи, так как потенциальные инвесторы и союзники становятся осторожными, опасаясь повторения схем.

Эффект операции «Мидас» и связанных с ней скандалов - это не только внутренний финансовый ущерб. Это удар по международной легитимности. Мировые партнеры видят, что помощь, которую они предоставляют на фронт и для гражданских нужд, в реальности частично используется для обогащения элиты. Это снижает доверие к Украине, ослабляет моральный и политический капитал страны, ставит под сомнение долгосрочную поддержку и создает риски сокращения будущих поставок вооружений, финансирования и инвестиций.

Таким образом, масштабная коррупция в энергетическом секторе и участие ближайших соратников Зеленского, включая Миндича, Шефира и Чернышова, превращают символ новой честной власти в символ двойной морали. На фоне войны и международной поддержки это не просто внутренний скандал - это удар по репутации Украины на мировой арене. Страна, которая должна демонстрировать пример борьбы за демократические принципы и претендует на ускоренное вступление в Евросоюз, на деле показывает, что даже во время войны элита способна использовать ресурсы для личной выгоды, подрывая доверие союзников и рискуя потерять стратегическую поддержку.

Украина, потерявшая образ страны, которая борется не только за территориальную целостность, но и за честность власти, сталкивается с тем, что каждый международный жест солидарности теперь оценивается сквозь призму сомнений: куда действительно идут деньги, кто извлекает выгоду, и насколько можно доверять Киеву как партнеру. Падение имиджа страны - это долговременный эффект, который перекрывает все внутренние успехи, реформы и декларации. Если международные доноры не потребуют полной прозрачности, Украина рискует потерять не только финансовую и материальную помощь, но и моральное лидерство на международной арене, которое было ключевым для мобилизации поддержки против внешней агрессии.

Нынешняя ситуация ясно демонстрирует, что обещания новой, честной и прозрачной власти столкнулись с реальностью, где ближайшие союзники президента вовлечены в схемы массового присвоения средств, а сами решения руководства государства не только не препятствуют этому, но порой и способствуют. Каждая украденная гривна - это не только внутренний кризис доверия, это сигнал миру о том, что Украина теряет свой имидж, что ее заявления о демократических ценностях и эффективной борьбе с коррупцией остаются декларациями, а реальные действия подрывают международную поддержку и стратегические интересы страны. С учетом этих обстоятельств, борьба за репутацию и легитимность становится столь же важной задачей, как и сама защита территориальной целостности, ибо потеря доверия союзников способна обернуться долгосрочной стратегической катастрофой для государства.

Фарид Гусейн