Зеленский: Война должна закончиться, альтернативы миру нет
Сейчас наблюдается активизация большого количества мирных процессов в контексте войны России против Украины. Они должны быть направлены на достойный мир.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Сейчас многие процессы активизировались, мы стараемся сделать так, чтобы вся активность была направлена именно на достойный мир, гарантированную безопасность. Война должна закончиться, нет альтернативы миру», - подчеркнул Зеленский.
По его словам, Россия должна осознавать, что она не получит за войну никаких вознаграждений.
864