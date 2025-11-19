Зеленский: Война должна закончиться, альтернативы миру нет

Сейчас наблюдается активизация большого количества мирных процессов в контексте войны России против Украины. Они должны быть направлены на достойный мир.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Сейчас многие процессы активизировались, мы стараемся сделать так, чтобы вся активность была направлена ​​именно на достойный мир, гарантированную безопасность. Война должна закончиться, нет альтернативы миру», - подчеркнул Зеленский.

По его словам, Россия должна осознавать, что она не получит за войну никаких вознаграждений.