Трамп: Путин удивился урегулированию между Арменией и Азербайджаном

Президент США Дональд Трамп считает, что российского лидера Владимира Путина удивила его способность урегулировать конфликт между Арменией и Азербайджаном.

"Путин позвонил мне и сказал, что поверить не может, что я добился урегулирования этого", - сказал Трамп на инвестиционном форуме США — Саудовская Аравия.

Восьмого августа 2025 года по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания".

Источник: РИА Новости