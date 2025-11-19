Жители Физули направили благодарственное письмо Гурбангулы Бердымухамедову за инициативу строительства мечети в городе

Жители города Физули Азербайджанской Республики направили благодарственное письмо Национальному лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову за инициативу строительства мечети в их городе.

АЗЕРТАДЖ представляет письмо:

Национальному лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Туркменистана Его превосходительству господину Гурбангулы Бердымухамедову

Уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич!

Глубокие исторические, культурные, этнические, языковые и религиозные узы, сформировавшиеся на протяжении веков между азербайджанским и туркменским народами, составляют надежную основу отношений двух братских стран. Построенные на этом прочном фундаменте наши дружеские и братские связи еще более углубились благодаря гуманитарным инициативам Вашего превосходительства.

Следует с гордостью отметить, что Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова, названный в честь Вашего превосходительства, наряду с сохранением таких высших нравственных ценностей, как милосердие, доброта и гуманизм, с большим успехом выполняет миссию духовного моста между нашими дружественными и братскими народами.

Одним из самых ярких примеров этой благородной миссии является Ваша инициатива по строительству мечети в освобожденном от оккупации азербайджанском городе Физули. Мы с большим удовлетворением и чувством глубокой благодарности восприняли эту инициативу. Этот Ваш гуманный шаг, являющийся ценным вкладом в процесс восстановления Карабаха, – яркое воплощение дружеских и братских отношений, религиозно-духовной солидарности, гуманитарного сотрудничества и взаимного доверия между двумя странами.

Закладка в режиме онлайн фундамента мечети, которая будет построена в Физули, совместно с главами тюркских государств и правительств в рамках состоявшегося 7 октября в городе Габала Саммита Совета глав государств Организации тюркских государств придала этому благородному проекту дополнительный духовный и исторический смысл. Эта инициатива также является показателем высокого значения, придаваемого общим ценностям тюркского мира, исламской культуре и духовному возрождению наших освобожденных земель.

Хотели бы особо отметить, что Ваша успешная деятельность в Организации тюркских государств, а также Совете старейшин Организации, Ваши мудрые призывы и месседжи во имя единства, солидарности и развития тюркского мира отслеживаются с большим уважением, почтением и высоко ценятся.

Визит Вашего превосходительства в Карабах в июле 2025 года, в том числе посещение мечети Юхары Говхар Ага в городе Шуша, и Ваши молитвы за упокой душ наших героев, возвысившихся на вершину шехидства во имя Родины, были восприняты нашим народом с большим почтением как яркий пример братства, преданности духовным ценностям и уважения к историческому наследию.

Верим, что установление по инициативе Вашего превосходительства побратимских связей между городами Физули и Аркадаг придадут импульс дальнейшей интенсификации контактов между людьми.

Уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич, Ваше высокое внимание и моральная поддержка с большим одобрением встречены жителями Физули и вызывают в наших сердцах чувство глубокой благодарности, привнося в духовную жизнь региона новый дух, веру и надежду. Этот благородный шаг навсегда останется в памяти благодарного азербайджанского народа как воплощение нашего братства и солидарности.

Мы, физулинцы, с большим нетерпением ждем открытия при участии и с благословения Вашего превосходительства строящейся в городе Физули мечети, которая станет духовным символом азербайджано-туркменского братства.

Пользуясь случаем, от имени всех жителей Физули еще раз выражаем Вашему превосходительству глубокую признательность за высокое внимание и заботу, желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и постоянных успехов в дальнейшей деятельности на благо народа Туркменистана. Да ниспошлет Всевышний Аллах братскому Туркменистану и его народу процветания, мира, благополучия и постоянного прогресса.

С глубоким уважением от имени жителей города Физули Азербайджанской Республики,

Алиев Видади Азиз оглу

Гусейнов Мухаммед Сайяд оглу

Рзаев Атабек Салех оглу

Ахмедов Талех Фамиль оглу

Ханларов Вагиф Аскер оглу

Алиева Севда Ягуб гызы

Гулиева Айгюн Октай гызы

Абдуллаев Низами Агабала оглу

Гахраманова Хураман Гусейн гызы

Гулиев Эльман Сулейман оглу

Алиев Физули Ибрагим оглу

Джамалханов Техран Мамедали оглу

Абдуллаев Мамедбагир Абдулла оглу

Мамедов Алик Джалал оглу

Мамедова Нушаба Гамид гызы

Гусейнова Махнур Эльдар гызы

Алиева Фарида Кямиль гызы

Алиева Рахиля Энвер гызы

Насирова Гюльбахар Аллахверди гызы

Гусейнова Фарида Рахбар гызы