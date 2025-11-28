 Германия утвердила бюджет на 2026 год с рекордной помощью Украине | 1news.az | Новости
В мире

Германия утвердила бюджет на 2026 год с рекордной помощью Украине

First News Media23:00 - 28 / 11 / 2025
Германия утвердила бюджет на 2026 год с рекордной помощью Украине

Парламент Германии — Бундестаг — утвердил государственный бюджет на 2026 год, предусматривающий расходы примерно в 524,5 млрд евро, что на 21,5 млрд евро больше по сравнению с текущим годом.

Как сообщает DPA, в бюджет включена финансовая помощь Украине в размере 11,5 млрд евро.

В 2026 году оборонный бюджет вырастет примерно до 108 млрд евро, что станет самым высоким уровнем с конца холодной войны.

Эти средства в основном будут использованы на приобретение военной техники и боеприпасов, значительная часть которых финансируется за счёт кредитов.

Выделенные для Украины 11,5 млрд евро будут направлены на поставку ПУА, бронетранспортёров и другого вооружения, а также на увеличение запасов артиллерии.

