В Стамбуле выставлен на продажу один из самых дорогих особняков Турции - ФОТО

Исторический особняк Заки-паши, считающийся одним из самых роскошных зданий на Босфоре, выставлен на продажу.

Как сообщают турецкие СМИ, это 130-летнее монументальное здание, расположенное в самой престижной точке Босфора, привлекает внимание своим просторным садом, архитектурой, напоминающей замок, и уникальным видом на Босфор.

Особняк Заки-паши, в котором 23 комнаты, 5 гостиных и 8 ванных комнат, уже много лет считается одним из самых престижных объектов недвижимости на рынке. Учитывая, что другие особняки вдоль Босфора продаются по цене от 2 до 6 миллиардов турецких лир, эксперты считают этот особняк «бесценным».

В настоящее время особняк принадлежит семье из Трабзона, а главная наследница — Мелиха Баштымар. Пятиэтажное здание отличается планировкой с выходом как к морю, так и к большому саду.

Общая площадь особняка, расположенного на участке площадью 510 квадратных метров, составляет 2489 квадратных метров, включая подвал.