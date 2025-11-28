Пожар на территории с бытовыми отходами в Баку потушен - ОБНОВЛЕНО

Пожар на территории с бытовыми отходами на на «Баксольской дороге» в Бинагадинском районе Баку потушен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

17:40

В Бинагадинском районе Баку, на «Баксольской дороге», произошёл пожар на территории, где складированы бытовые отходы.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что на место происшествия были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В настоящее время продолжается операция по тушению пожара.