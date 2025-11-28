Пожар на территории с бытовыми отходами в Баку потушен - ОБНОВЛЕНО
Пожар на территории с бытовыми отходами на на «Баксольской дороге» в Бинагадинском районе Баку потушен.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС.
17:40
В Бинагадинском районе Баку, на «Баксольской дороге», произошёл пожар на территории, где складированы бытовые отходы.
Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что на место происшествия были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
В настоящее время продолжается операция по тушению пожара.
