В Раде назвали возможного преемника Ермака

На должность главы офиса президента Украины Владимира Зеленского рассматривают вице-премьера Михаила Федорова, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в телеграм-канале.

По его словам, премьер Юлия Свириденко останется на своем посту.

В свою очередь «Инсайдер.ua» пишет, что Федоров может занять пост премьер-министра страны, а Свириденко возглавит ОП вместо ушедшего в отставку Андрея Ермака.

Еще одним кандидатом издание называет министра обороны Дениса Шмыгаля. Окончательное решение будет принято после завтрашних переговоров с кандидатами, говорится в публикации.

Вечером 28 ноября Зеленский объявил, что глава его офиса Ермак, у которого утром этого же дня прошли обыски, написал заявление об отставке. «Я хочу, чтобы не было слухов и спекуляций. Что касается нового руководителя офиса, завтра я проведу консультации с теми, кто может возглавить эту институцию», — сказал президент в видеообращении.