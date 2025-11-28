 В жилом комплексе в Гонконге не сработала пожарная сигнализация | 1news.az | Новости
В жилом комплексе в Гонконге не сработала пожарная сигнализация

18:15 - Сегодня
В жилом комплексе в Гонконге не сработала пожарная сигнализация

Пожарная сигнализация не сработала в жилом комплексе в Гонконге, где произошел крупный пожар, унесший жизни по меньшей мере 128 человек.

Об этом сообщила газета The New York Times (NYT), которая опросила выживших жителей комплекса.

Помимо неработающей сигнализации, жильцы указали и на ряд других проблем, которые в итоге привели к массовым жертвам. Так, окна в некоторых квартирах комплекса в связи с наружным ремонтом были завешены пеноматериалами, из-за чего люди просто не увидели пожар вовремя. Кроме того, многие пожаловались на внутреннюю и внешнюю отделку ЖК легковоспламеняющимися материалами, которые не соответствовали нормам пожарной безопасности. Жильцы обвинили строителей комплекса "в преступной халатности".

Пожар начался 26 ноября в жилом комплексе из восьми высотных домов Wang Fuk Court в районе Тай По на так называемых новых территориях Гонконга, одно здание практически не пострадало, семь были охвачены огнем. Пламя распространялось по бамбуковым строительным лесам, установленным на этих зданиях для проведения косметического ремонта. Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге уже достигло 128, пока не выяснено местонахождение примерно 200 жителей.

В комплексе почти 2 тыс. квартир, там живут около 4 тыс. человек. Данных о пострадавших при пожаре в Гонконге гражданах России пока не поступало.

Источник: ТАСС

Читайте по теме:

Число погибших во время крупного пожара в Гонконге выросло до 128 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

