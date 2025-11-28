Торговые центры в РФ решили превратить в склады из-за недостатка арендаторов

Торговые центры (ТЦ) в России переформируют под склады из-за недостатка арендаторов.

Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на данные IBC Real.

По итогам января-октября склады заняли 587 тысяч квадратных метров площади в российских ТЦ - это 15 процентов всего складского предложения в стране. Для сравнения: в 2024 году под хранение было отведено только 94 тысячи квадратов. Эксперты объяснили тенденцию уходом из России крупных международных ретейлеров и снижением спроса со стороны арендаторов. На ситуацию также повлиял рост онлайн-торговли и повышение ключевой ставки ЦБ.

Переформирование торговых площадей под склады позволяет собственникам ТЦ сэкономить на обновлении объекта для привлечения арендаторов, однако специалисты ставят под сомнение востребованность таких складов. Прежде площади для хранения в ТЦ пользовались спросом на фоне низкой доли свободных площадей в логопарках - в 2024 году вакансия на складском рынке Москвы составила всего 1,5 процента. Однако в январе-сентябре показатель увеличился до пять процентов, и в условиях наличия качественного предложения многие арендаторы предпочтут традиционные логистические комплексы.