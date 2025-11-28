На российской военной базе прогремел мощный взрыв

На базе стратегических ракетных войск в городе Ясный Оренбургской области РФ, где размещены новейшие ракетные комплексы «Авангард», произошел мощный взрыв, после чего в небо поднялось огромное облако фиолетового дыма.

Об этом сообщает «Урал56.Ру» со ссылкой на местных жителей.

ArbatMedia, также ссылаясь на очевидцев, пишет, что причиной инцидента могла стать авария при запуске ракеты, которая, по словам собеседников издания, «разрушилась в воздухе». Официальные комментарии от федеральных структур относительно произошедшего пока не поступали.

В Единой дежурно-диспетчерской службе заверили, что эвакуация населения не планируется, угрозы для жителей нет, а предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе находится в норме. В правительстве Оренбургской области также подтвердили отсутствие планов по эвакуации.