В ANAMA состоялась встреча с послом Египта в Азербайджане - ФОТО

Председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Арабской Республики Египет в нашей стране Хуссама-Элдине Редой.

Об этом cообщила пресс-служба ANAMA.

Отмечалось, что в ходе встречи послу была предоставлена подробная информация о задачах и целях, стоящих перед Агентством, масштабах загрязнения освобожденных от оккупации территорий минами и другими взрывоопасными предметами, а также о проводимых работах по гуманитарному разминированию в рамках программы «Великое возвращение». В ходе встречи обсуждались вопросы взаимовыгодного сотрудничества и обмена опытом в борьбе с минной угрозой, а также возможности оказания Египтом поддержки в этой области.