Рамиз Мехтиев уволен еще с одной должности

Академик Рамиз Мехтиев освобождён от должности заместителя председателя Государственной комиссии по языку Азербайджанской Республики.

Как сообщает AПA, соответствующее распоряжение об этом было подписано 12 ноября.

Отметим, Рамиз Мехтиев обвиняется по статьям 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти), 274 (государственная измена) и 193-1.3.2 (легализация имущества, приобретённого преступным путём) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Сабаильский районный суд Баку 14 октября 2025 года вынес решение по уголовному делу в отношении Рамиза Мехтиева.