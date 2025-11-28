 Рамиз Мехтиев уволен еще с одной должности | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Рамиз Мехтиев уволен еще с одной должности

First News Media20:10 - Сегодня
Рамиз Мехтиев уволен еще с одной должности

Академик Рамиз Мехтиев освобождён от должности заместителя председателя Государственной комиссии по языку Азербайджанской Республики.

Как сообщает AПA, соответствующее распоряжение об этом было подписано 12 ноября.

Отметим, Рамиз Мехтиев обвиняется по статьям 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти), 274 (государственная измена) и 193-1.3.2 (легализация имущества, приобретённого преступным путём) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Сабаильский районный суд Баку 14 октября 2025 года вынес решение по уголовному делу в отношении Рамиза Мехтиева.

Поделиться:
658

Актуально

Политика

Шахин Мустафаев и Мгер Григорян обсудили в Габале вопросы делимитации и ...

В мире

Глава Офиса Зеленского подал в отставку

Общество

Пожар в многоэтажном доме в Наримановском районе потушен - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Общество

Азербайджан - принимающая сторона Недели креативности - ФОТО

Общество

Скандал на «Space TV»: гости программы обменялись оскорблениями - ВИДЕО

Рамиз Мехтиев уволен еще с одной должности

Пожар в многоэтажном доме в Наримановском районе потушен - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В ANAMA состоялась встреча с послом Египта в Азербайджане - ФОТО

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Супруга погибшего при пожаре на Ясамале Самира Магомедова опубликовала эмоциональное обращение - ФОТО

Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева посетили фермерское хозяйство в Лянкяране

Состоялись похороны председателя ТСЖ здания, в котором произошел пожар

Отец погибшей при пожаре 7-летней Арзу обратился к обществу

Последние новости

Скандал на «Space TV»: гости программы обменялись оскорблениями - ВИДЕО

Сегодня, 22:20

Загоревшийся в Черном море танкер мог столкнуться с миной - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 22:00

Human Rights Watch внесли в перечень нежелательных организаций в РФ

Сегодня, 21:43

Торговые центры в РФ решили превратить в склады из-за недостатка арендаторов

Сегодня, 21:20

Азербайджанский боксер вышел в финал чемпионата Европы

Сегодня, 21:00

Представители Армении и Турции обсудили на границе восстановление ж/д Карс-Гюмри - ФОТО

Сегодня, 20:20

Рамиз Мехтиев уволен еще с одной должности

Сегодня, 20:10

Зеленский назвал лиц, которые будут представлять Украину на переговорах с США

Сегодня, 19:55

Глава Офиса Зеленского подал в отставку

Сегодня, 19:45

Пожар в многоэтажном доме в Наримановском районе потушен - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:35

Шахин Мустафаев и Мгер Григорян обсудили в Габале вопросы делимитации и безопасности госграницы - ФОТО

Сегодня, 19:30

Известный турецкий футбольный комментатор подарил Гурбанову футболку с автографами сборной Турции

Сегодня, 19:20

В ANAMA состоялась встреча с послом Египта в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 18:47

В Бейлагане убили ростовщицу

Сегодня, 18:30

В жилом комплексе в Гонконге не сработала пожарная сигнализация

Сегодня, 18:15

Пожар на территории с бытовыми отходами в Баку потушен - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:00

Чего ждать от погоды в декабре?

Сегодня, 17:47

Няня в Баку украла из дома работодателей украшения на 60 тыс. манатов - ВИДЕО

Сегодня, 17:42

Три дня жизни: Трагедия в Тюркане - что толкает матерей на детоубийство?

Сегодня, 17:27

Хикмет Гаджиев встретился с представителями стран-членов НАТО

Сегодня, 17:05
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30