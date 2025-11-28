Азербайджанский боксер вышел в финал чемпионата Европы

Азербайджанский боксер Субхан Мамедов вышел в финал чемпионата Европы U-23, проходящего в Будапеште.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, спортсмен, выступающий в весовой категории до 50 кг, в полуфинале одержал победу над действующим победителем соревнований Луи Руни (Ирландия).

Еще один представитель сборной, Таги Насибов (60 кг), уступивший на пути к финалу, завершил соревнования с бронзовой медалью.

Сегодня Сабухи Ализаде (+90 кг) в полуфинале встретится с Марко Перковичем (Хорватия).