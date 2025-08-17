Месси установил новый рекорд

Аргентинский нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси оформил 875-й гол в своей карьере.

Форвард отличился в матче регулярного чемпионата МЛС с «Лос-Анджелес Гэлакси» (3:1).

Аргентинец достиг подобного результата быстрее всех в истории, он сделал это за 1116 матчей. Также Месси стал самым молодым игроком, поразившим ворота соперников 875 раз.

За «Интер Майами» аргентинский футболист выступает с лета 2023 года, он перешел из французского «ПСЖ», в котором до этого играл два сезона. За два года в американском клубе форвард провел 71 матч во всех турнирах, в которых оформил 59 голов и записал на свой счет 29 результативных передач.

Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

