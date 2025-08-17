Рубио: США не поддерживают передачу всей территории Донбасса под контроль РФ

Соединенные Штаты не поддержат передачу всей территории Донбасса под контроль России.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире Fox News.

«Поднимались вопросы о том, где пройдут территориальные линии, о долгосрочных гарантиях безопасности и о том, с какими военными альянсами Украина сможет сотрудничать», — сказал Рубио в эфире телеканала.

При этом политик опроверг слухи о поддержке США передачи всего Донбасса под контроль России.

Источник: Gazeta.Ru