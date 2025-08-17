Рубио исключил давление на Украину по решению территориальных вопросов

Государственный секретарь США Марко Рубио 17 августа заявил, что вопрос будущего территорий Украины не может решаться под давлением извне.

«Ну смотрите, в конечном счете украинцы не готовы от этого (территорий. — Ред.) отказываться, и никто не заставляет Украину это отдавать. <...> И мы не собираемся подталкивать их к таким уступкам», — сказал он в эфире телеканала NBC News.

По словам Рубио, Украина выдвигает к России завышенные требования, зная, что Москва на это не пойдет. Кроме того, госсекретарь США назвал гарантии безопасности Украины «ключевым элементом» сделки.

Источник: Iz.Ru