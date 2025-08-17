 Протестующие в Сербии подожгли здание правящей партии | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Протестующие в Сербии подожгли здание правящей партии

First News Media09:30 - Сегодня
Протестующие в Сербии подожгли здание правящей партии

В сербском городе Валево протестующие применили пиротехнику против здания городской администрации и местного отделения Сербской прогрессивной партии (СПП), что привело к пожару.

Об этом 16 августа сообщил портал PTС.

«Группа протестующих разбила окна и подожгла здание Сербской прогрессивной партии в Валево», — говорится в материале.

Уточняется, что акция протеста была организована местными старшеклассниками. Также был разрушен вход в здание прокуратуры Валево.

Протесты прошли в Белграде, Нови-Саде, Чачаке, Кралево и Лесковаце, говорится в публикации портала.

Источник: Iz.Ru

Поделиться:
214

Актуально

Lifestyle

Муслим Магомаев: Биография легендарного азербайджанского артиста в фотографиях ...

Мнение

Анкоридж как акт отчаяния: почему Путин прилетел на встречу с Трампом

Политика

Главы МИД Азербайджана и Украины обсудили актуальные вопросы партнерских ...

Общество

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

В мире

Землетрясение произошло у берегов Индонезии

Протестующие в Сербии подожгли здание правящей партии

В МИД Франции выступили против демилитаризации Украины

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у острова Японии

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

В России больше не будет звонков в WhatsApp и Telegram

Путин поговорил по телефону с Пашиняном

Курорт Sea Breeze станет самым дорогим мегапроектом в истории Узбекистана - ПОДРОБНОСТИ

Мелания Трамп передала через мужа письмо Путину

Последние новости

Муслим Магомаев: Биография легендарного азербайджанского артиста в фотографиях и цитатах - ФОТО

Сегодня, 10:00

Землетрясение произошло у берегов Индонезии

Сегодня, 09:45

Протестующие в Сербии подожгли здание правящей партии

Сегодня, 09:30

В МИД Франции выступили против демилитаризации Украины

Сегодня, 09:15

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у острова Японии

Сегодня, 09:00

На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3

Сегодня, 00:00

В Республике Конго шесть человек погибли при крушении самолета «Антонов»

16 / 08 / 2025, 23:55

Госдеп США приостановил выдачу виз для жителей сектора Газа

16 / 08 / 2025, 23:35

В Нигере в результате нападения вооруженных боевиков погибли 20 человек

16 / 08 / 2025, 23:17

Билал Эрдоган: Мы рады видеть в Азербайджане единство прибывших из тюркоязычных стран

16 / 08 / 2025, 23:00

В Воронеже снова задержали азербайджанского предпринимателя

16 / 08 / 2025, 22:41

Эрдоган заявил о новом импульсе урегулированию в Украине после саммита РФ и США

16 / 08 / 2025, 22:30

Зеленский отказался отдать весь Донбасс России во время разговора с Трампом - Reuters

16 / 08 / 2025, 22:00

Канцлер Германии Мерц заявил о солидарности Европы по вопросу Украины

16 / 08 / 2025, 21:45

Bloomberg узнал переданную Трампом Киеву позицию Москвы по мирному урегулированию

16 / 08 / 2025, 21:17

Во Франции назвали дату новой встречи «коалиции желающих» по Украине

16 / 08 / 2025, 21:00

18 августа состоится заседание по вопросам сотрудничества между Узбекистаном, Азербайджаном и Европой

16 / 08 / 2025, 20:45

Путин заявил о готовности РФ к скорейшему прекращению боевых действий в Украине

16 / 08 / 2025, 20:30

Карабахский университет стал победителем Азербайджанского национального конкурса Enactus - ФОТО

16 / 08 / 2025, 20:02

Путин напомнил, что должно войти в основу урегулирования по Украине

16 / 08 / 2025, 19:45
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаем12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06