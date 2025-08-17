Протестующие в Сербии подожгли здание правящей партии

В сербском городе Валево протестующие применили пиротехнику против здания городской администрации и местного отделения Сербской прогрессивной партии (СПП), что привело к пожару.

Об этом 16 августа сообщил портал PTС.

«Группа протестующих разбила окна и подожгла здание Сербской прогрессивной партии в Валево», — говорится в материале.

Уточняется, что акция протеста была организована местными старшеклассниками. Также был разрушен вход в здание прокуратуры Валево.

Протесты прошли в Белграде, Нови-Саде, Чачаке, Кралево и Лесковаце, говорится в публикации портала.

Источник: Iz.Ru