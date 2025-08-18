 В Турции назвали аэропорт Ататюрка подходящим местом для саммита по Украине | 1news.az | Новости
В Турции назвали аэропорт Ататюрка подходящим местом для саммита по Украине

First News Media11:38 - Сегодня
В Турции назвали аэропорт Ататюрка подходящим местом для саммита по Украине

Стамбульский аэропорт имени Ататюрка является одним из наиболее подходящих мест для возможного саммита лидеров по Украине.

Об этом пишет газета Milliyet, обращая внимание на его расположение, имеющуюся инфраструктуру, уровень безопасности и использование для приема самолетов государственных делегаций.

Аэропорт имени Ататюрка, в прошлом крупнейший в Турции, был закрыт в 2019 году в связи с началом эксплуатации Международного аэропорта Стамбула. Сейчас он используется для приема грузовой, частной авиации и VIP-рейсов.

Президент США Дональд Трамп может поехать в Россию на возможную встречу 22 августа, но туда не поедет Владимир Зеленский и его не захочет принять Россия, пишет обозреватель издания Озай Шендир.

«Единственной страной, которая в столь короткие сроки может принять такой саммит, является Турция, и наиболее подходящее место для него - аэропорт имени Ататюрка. Зал почетных гостей аэропорта и помещение для пресс-конференций, которые используются и сейчас, соответствуют требованиям для проведения саммита», - отмечает журналист.

По его словам, аэропорт полностью подходит для принятия в кратчайшие сроки необходимых мер безопасности в связи с саммитом. В нем сразу же могут быть развернуты системы ПВО, доставленные на транспортных самолетах. Здание для проведения саммита расположено в 100 шагах от прибывающих самолетов, что важно для спецслужб. Кроме того, аэропорт представляет собой закрытую территорию, обеспечивает возможность защиты с моря.

Обозреватель Milliyet напоминает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает контакты с лидерами трех стран (Россия, Украина, США). Ранее он неоднократно заявлял о готовности принять в республике саммит по Украине.

«За все годы [с начала российско-украинской войны] ближе всего к миру удалось подойти именно в Стамбуле, он стал единственным городом, где продолжаются прямые переговоры. <...> Не по имеющейся информации, а по правилам логики аэропорт имени Ататюрка является наиболее подходящим местом для проведения такого саммита», - отмечает журналист.

Портал Axios сообщил ранее со ссылкой на источники, что Трамп рассчитывает провести встречу с Россией и Украиной на высшем уровне 22 августа. После встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске 15 августа Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, а затем с лидерами Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции, генсеком НАТО и главой Еврокомиссии. Позже Зеленский сообщил, что собирается обсудить с Трампом детали по завершению конфликта 18 августа в Вашингтоне.

Источник: ТАСС

