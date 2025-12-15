В Баку состоялась презентация документального фильма «Дыхание победы» - ФОТО

В киноцентре Низами состоялась презентация документального фильма «Дыхание победы».

Фильм увидел свет при содействии телеканала CBC и финансовой поддержке Аудиовизуального Совета Азербайджанской Республики.

Главная тема фильма – психологическая реабилитация и реинтеграция в общество участников и ветеранов войны.

Главный герой фильма — Полад Рзаев, ветеран 44-дневной Отечественной войны, потерявший обе ноги в результате подрыва на мине в бою. Он прошёл длительный процесс реабилитации и сейчас ведёт активный образ жизни. Среди его увлечений — верховая езда, тяжёлая атлетика, лыжный спорт и альпинизм. Он один из немногих людей, покоривших Эльбрус, высочайшую точку Европы, с помощью бионических протезов.

Отец Полада — Тофиг Огуз, один из героев Первой Карабахской войны, командир батальона самообороны, погибший в Шуше. Однако, по словам Полада, он вступил в бой не из чувства мести, а из любви к Родине и азербайджанскому народу.

«Здесь не может быть и речи о личных интересах или личной мести. Потому что это обесценило бы нашу священную миссию», — говорит в фильме главный герой.

Автором сценария документального фильма «Дыхание победы» является журналист Намиг Гасанлы, режиссером — Габиб Джабраилов, а продюсером — Ренат Ахмедов.

Документальный фильм переведен на русский и английский языки и будет показан на местных телеканалах. Творческая группа фильма также планирует представить свою работу на международных кинофестивалях.