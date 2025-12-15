Белый дом положительно оценивает встречу делегаций США и Украины в Берлине

Переговоры американской и украинской делегаций, прошедшие в Берлине, были продуктивными.

Об этом сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид в X со ссылкой на источники в администрации США.

По его данным, встреча советников президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, состоявшаяся в понедельник, получила положительную оценку в Белом доме.

Напомним, что в Берлине завершился второй раунд переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом.

Второй раунд переговоров стартовал 15 декабря и продлился около двух часов. Помимо Зеленского, со стороны Украины в переговорах участвовали секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

Первый раунд переговоров, состоявшийся накануне, длился более пяти часов.