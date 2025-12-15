Гюльтекин Гаджибейли депортируют из Турции
Принято решение о депортации из Турции члена Национального совета Гюльтекин Гаджибейли.
Как сообщает AПA, об этом Гюльтекин Гаджибейли написала на своей странице в социальной сети.
По её словам, сегодня ей был вручен официальный документ о депортации из Турции сроком на 5 лет.
Гюльтекин Гаджибейли отметила, что 29 ноября была задержана в Турции и доставлена в Центр временного содержания и депортации.
По её словам, три дня назад её перевезли в Центр депортации в Чаталдже.
