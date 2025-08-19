Армения и Иран договорились о строительстве второго моста через Араз

Армения и Иран согласовали строительство второго моста через реку Араз.

Об этом министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садег, находящаяся в Ереване в составе официальной делегации ИРИ, сообщила в интервью Tasnim.

Ранее сообщалось, что проектные работы по строительству второго моста между Арменией и Ираном завершены.

Как отметила Садег, предварительно согласованы строительство второго моста в Норадузе, реконструкция действующего моста, благоустройство пограничных терминалов, а также пересмотр пошлин для грузовых автомобилей.

«Эти шаги позволят облегчить работу грузоперевозчиков и сформировать полноценный транзитный пакет. Составление пакета будет завершено в ближайшие месяцы», – сказала иранский министр.

По ее словам, особое внимание уделено железнодорожным проектам. Садег подчеркнула, что стратегическое значение имеет железнодорожная линия, соединяющая Персидский залив с Черным морем. На территории Ирана дорога уже доходит до Джульфы, а направление Джульфа—Иреван утверждено.

Кроме того, стороны готовятся к подписанию меморандума в сфере авиаперевозок. Учитывая отсутствие у Армении выхода к морю, в повестку включено и сотрудничество в области портовой инфраструктуры. Для этого планируется использовать логистический потенциал южных иранских портов на побережье Персидского залива и Оманского моря.

«Эти инициативы создадут прочную основу для развития транзита между Ираном, Арменией, Европой и Восточной Азией», — заметила Садег.

При этом, в Ереване также было согласовано соглашение о развитии автомобильного и железнодорожного коридора Персидский залив – Черное море.

Источник: Sputnik Армения