Иреван и Тегеран планируют повысить отношения до стратегических
Армения и Иран планируют повысить двусторонние отношения до стратегического уровня.
Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян выступая на брифинге с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Иреване.
По его словам, визит президента Ирана придаст новый импульс дружеским, взаимодоверительным отношениям, в основе которых лежат крепкие связи между двумя народами.
«Мы пришли к выводу, что назрело время для реализации работ по доведению двусторонних отношений до стратегического уровня», - сказал он.
Премьер отметил, что стороны обсудили ситуацию в регионе, разблокирование транспортных коммуникаций.
Пашинян заверил, что позиция Иревана известна и включена в инициативу «Перекресток мира».
По словам главы армянского кабмина, Армения и весь армянский народ высоко оценивают четкую позицию Ирана в отношении территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ страны.
«Для Армении и Ирана нерушимость международных границ и бесперебойная связь между нашими государствами имеют жизненно важное значение», - сказал он.
Пашинян подчеркнул, что подробно представил Пезешкиану детали достигнутых в Вашингтоне договоренностей с Азербайджаном, касающихся мирного урегулирования. Он заверил, что договоренность о разблокировке коммуникаций откроет новые двери для армяно-иранского сотрудничества при железнодорожных перевозках.
Источник: Sputnik Армения