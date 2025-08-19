Иреван и Тегеран планируют повысить отношения до стратегических

Армения и Иран планируют повысить двусторонние отношения до стратегического уровня.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян выступая на брифинге с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Иреване.

По его словам, визит президента Ирана придаст новый импульс дружеским, взаимодоверительным отношениям, в основе которых лежат крепкие связи между двумя народами.

«Мы пришли к выводу, что назрело время для реализации работ по доведению двусторонних отношений до стратегического уровня», - сказал он.

Премьер отметил, что стороны обсудили ситуацию в регионе, разблокирование транспортных коммуникаций.

Пашинян заверил, что позиция Иревана известна и включена в инициативу «Перекресток мира».

По словам главы армянского кабмина, Армения и весь армянский народ высоко оценивают четкую позицию Ирана в отношении территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ страны.

«Для Армении и Ирана нерушимость международных границ и бесперебойная связь между нашими государствами имеют жизненно важное значение», - сказал он.

Пашинян подчеркнул, что подробно представил Пезешкиану детали достигнутых в Вашингтоне договоренностей с Азербайджаном, касающихся мирного урегулирования. Он заверил, что договоренность о разблокировке коммуникаций откроет новые двери для армяно-иранского сотрудничества при железнодорожных перевозках.

Источник: Sputnik Армения