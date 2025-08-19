Финский депутат совершил суицид в парламенте

Во здании парламента Финляндии скончался человек, сообщили в полиции Хельсинки.

По данным газеты Iltalehti, речь идет о самоубийстве депутата. Руководитель службы безопасности парламента Ааро Тойвонен в разговоре с журналистом Yle не стал опровергать эту информацию.

Полиция проводит проверку по факту смерти. Правоохранители отмечают, что признаков преступления не обнаружено.

На месте работают несколько полицейских патрулей и медики.

В парламенте Финляндии сейчас летние каникулы. Осенняя сессия начнется 2 сентября.