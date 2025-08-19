Швейцария пообещала Путину иммунитет ради встречи с Зеленским

Швейцария готова стать переговорной площадкой для президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил глава МИДа Инъяцио Кассис.

В этом случае страна предоставит Путину иммунитет от судебного преследования, сказал он.

Швейцария входит в юрисдикцию Международного уголовного суда. В 2023 году суд выдал ордер на арест Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, назвав их ответственными за незаконную депортацию населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Россию в период с начала полномасштабных военных действий. Россия, которая не ратифицировала Римский статут, считает решение суда юридически ничтожным, власти отвергли обвинения в адрес России в похищении украинских детей.

По словам Кассиса, правительство Швейцарии определило «правила предоставления иммунитета лицу, в отношении которого выдан ордер». Иммунитет предоставят, «если это лицо приедет на мирную конференцию, а не по личным делам», сказал глава МИДа.

О подготовке встречи России и Украины на высшем уровне объявил президент Дональд Трамп, который накануне принял в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров, а также поговорил с Путиным по телефону. Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил, что она может состояться через две недели.

