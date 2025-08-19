Киев и Москва провели новый обмен телами погибших

Украина и Россия провели новый обмен телами погибших.

В Украину вернули 1000 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим, сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Среди них, как отмечается, есть тела защитников из донецкого, запорожского, луганского и курского направлений.

Россия также передала пять тел украинских военнослужащих, погибших в российском плену. В штабе указывают, что они были в списках «тяжелораненых и тяжелобольных» пленных на обмен согласно договоренностям, достигнутым в Стамбуле во время второго раунда переговоров.

«Российская сторона продолжает затягивать время и не выполняет взятые на себя обязательства. Украина настаивает на безотлагательном освобождении всех тяжелобольных и тяжелораненых пленников и борется за возвращение всех украинских граждан», – говорится в сообщении.

В свою очередь Украина передала России 19 тел.

Источник: «Настоящее время»