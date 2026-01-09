Иран находится без интернет-соединения уже 12 часов

Интернет-активность пользователей на территории Ирана находится на минимальном уровне уже 12 часов.

Об этом сообщила Международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

«Иран находится вне сети в течение 12 часов, при этом показатели подключения снизились примерно до 1% от обычного уровня», - говорится в сообщении в Telegram-канале службы.

Официальные лица Ирана не заявляли о планируемых ограничениях, сообщает ТАСС.

29 декабря 2025 года в центре Тегерана начались протесты торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. Эпицентром стала улица Исламской Республики. Протестующие предприниматели призывали коллег закрывать магазины и присоединяться к движению. 30 декабря к волнениям присоединились студенты тегеранских университетов. Впоследствии протесты охватили почти всю страну. Полицейские от использования слезоточивого газа и резиновых пуль перешли к применению огнестрельного оружия против участников акции.

Иранские Telegram-каналы сообщают о десятках жертв среди протестующих, потери есть и среди полицейских.