«Мост Мира»: состоится обсуждение о роли гражданского общества в процессе мира

13 января 2026 года в рамках инициативы «Мост Мира» состоится общественное обсуждение на тему «Роль гражданского общества в процессе мира».

Мероприятие пройдёт с 10:00 до 13:00 в зале заседаний Национального форума НПО (World Business Center, ул. С. Вургун, 83, 2-й этаж).

Цель мероприятия - представить азербайджанскому гражданскому обществу результаты диалога, проведённого в рамках инициативы «Мост Мира» между представителями гражданского общества Азербайджана и Армении, обсудить текущую ситуацию и выработать практические механизмы и предложения для формирования устойчивого и надёжного мира.

В ходе общественной дискуссии планируется обсудить пути более системного вовлечения институтов гражданского общества в мирную повестку, механизмы общественной коммуникации и доверия, а также возможности сотрудничества между экспертным сообществом, НПО и средствами массовой информации. Отдельное внимание будет уделено формированию практических рекомендаций для будущих мирных инициатив.

В мероприятии примут участие представители гражданского общества, общественные деятели, эксперты в области мира и урегулирования конфликтов, а также представители СМИ.

Заявки на участие в мероприятии принимаются до 12 января 2026 года, 18:00. Для подтверждения участия необходимо направить имя, фамилию и название представляемой организации на следующий адрес электронной почты:

Email: [email protected]