Александр Милонов, родной брат одиозного депутата Госдумы от «Единой России» Виталия Милонова, погиб на войне с Украиной, сообщает RT со ссылкой на информацию из думского аппарата депутата.

Александр Милонов служил добровольцем в одном из подразделений разведки у луганских сепаратистов. После ранения его перевели на медицинскую службу, которую Милонов проходил в одном из госпиталей.

«Однако травмы спровоцировали резкое ухудшение здоровья», — говорится в сообщении.

Отметим, что Виталий Милонов – ярый сторонник Z-движения и сепаратизма не только на Донбассе, но и в Карабахе. Он не раз выступал с заявлениями в поддержку уничтоженного Азербайджанской армией армянского сепаратизма.