Премьер Польши против проведения переговоров Зеленского и Путина в Венгрии

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не поддерживает потенциальную идею проведения переговоров между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным в Венгрии.

Об этом он написал в соцсети Х.

СМИ ранее писали, что в США рассматривают Венгрию как возможное место проведения саммита Зеленского и Путина, однако Туск считает, что проведение переговоров в столице Венгрии, где в 1994 году был подписан Будапештский меморандум, будет исторической иронией.

«Будапешт? Не все могут это помнить, но в 1994 году Украина уже получила гарантии территориальной целостности от США, России и Великобритании. В Будапеште. Возможно, я суеверен, но на этот раз я бы постарался найти другое место», – сказал Туск.

Источник: «Европейская правда»