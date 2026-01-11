СМИ: Британия разработает для Украины новую баллистическую ракету

Великобритания планирует разработать для Украины новую баллистическую ракету Nightfall дальностью до 300 миль. Об этом сообщила газета Daily Mail.

По ее информации, Nightfall будут оснащены 200-килограммовыми боеголовками. Как отмечает газета, Министерство обороны Великобритании обратилось к нескольким фирмам с просьбой разработать и поставить три пробные ракеты в рамках контракта стоимостью £9 млн.

Министр обороны королевства Джон Хили в ходе рабочей поездки в Киев 9 января сообщил о решении израсходовать около £200 млн на подготовку британских войск к развертыванию на Украине в случае прекращения огня.